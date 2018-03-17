القطارات من البخار إلى الطلقة

حسونة الطيب (أبوظبي)

يمتد تاريخ القطارات، على مدى المائتي سنة الماضيتين من الحضارة الحديثة للإنسان، الذي كان يستغل هذا الاكتشاف العظيم لتغيير قطاع الصناعة وانتشار العنصر البشري وطريقة الترحال اليومية.

ومنذ المرة الأولى التي تدحرجت فيها عجلات القطار البخاري على السكك الحديدية في إنجلترا مستهل القرن التاسع عشر، إلى الوقت الذي تم فيه اختراع القطارات الطلقة، التي تحمل آلاف الركاب وأطناناً من البضائع على متنها منطلقة بسرعة فائقة للغاية، أسهمت القطارات في الدفع بعجلة الحضارة وتحقيق نتائج فاقت التوقعات.

في غضون ذلك، تقلصت المسافات وأصبحت الرحلة التي كانت تستغرق أياماً، لا تتعدى سوى ساعات قليلة بالقطار.

كما تم دعم الصناعة بالمواد الخام والجاهزة، حيث استدعت سرعة التنقل، ضرورة إيجاد مناطق زمنية حول أرجاء المعمورة كافة.