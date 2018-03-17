«دو» تحصل على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

دبي (الاتحاد)

حصلت شركة «دو» على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات (CSR) عن جهودها الكبيرة لتعزيز الاستدامة المجتمعية والتزامها تعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع كافة.

ويتم إجراء التقييمات الخاصة بعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات عبر 4 مجالات رئيسة، تشمل بيئة العمل وسوق العمل والمجتمع والبيئة، حيث تنتج بشكل جماعي مجموع النقاط النهائية.

وتم نشر نتائج التقييم الخاصة بعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات لهذا العام، بالتزامن مع نشر دو تقريرها السنوي السابع للاستدامة الذي يغطي أداء الشركة وإنجازاتها في أنشطة الاستدامة العام 2017، والذي شهد إطلاق «دو» استراتيجية جديدة خاصة بالاستدامة، تتمحور حول ثلاث ركائز أساسية، هي توفير فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع لتعزيز سعادة سكان الدولة كافة، والعمل بطريقة أخلاقية ومسؤولة، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة والمتعلقة بعمل مزودي حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتشمل أبرز النقاط التي يتضمنها تقرير دو السابع للاستدامة لعام 2017، حصول الشركة على أعلى درجة في مستويات ارتباط ودمج الموظفين حتى الآن بحسب بيانات جالوب العالمية؛ من خلال المساهمة بأكثر من 10 آلاف ساعة عمل تطوعي لدعم تنمية المجتمع عبر العديد من المبادرات والأنشطة التطوعية المميزة.