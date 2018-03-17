«دو» تحصل على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

دبي (الاتحاد)
حصلت شركة «دو» على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات (CSR) عن جهودها الكبيرة لتعزيز الاستدامة المجتمعية والتزامها تعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع كافة.
ويتم إجراء التقييمات الخاصة بعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات عبر 4 مجالات رئيسة، تشمل بيئة العمل وسوق العمل والمجتمع والبيئة، حيث تنتج بشكل جماعي مجموع النقاط النهائية.
|
|
وتشمل أبرز النقاط التي يتضمنها تقرير دو السابع للاستدامة لعام 2017، حصول الشركة على أعلى درجة في مستويات ارتباط ودمج الموظفين حتى الآن بحسب بيانات جالوب العالمية؛ من خلال المساهمة بأكثر من 10 آلاف ساعة عمل تطوعي لدعم تنمية المجتمع عبر العديد من المبادرات والأنشطة التطوعية المميزة.