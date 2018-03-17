«ألستوم» تسعى لإنشاء خط ترام في أبوظبي

أمير الألفي (باريس)

تسعى شركة «ألستوم» الفرنسية لإنشاء خط ترام في إمارة أبوظبي، حيث تبحث الشركة بشكل مستمر عن إيجاد حلول نقل مستدامة ومتوافقة مع المدينة، بحسب تي مي تران العضو المنتدب لمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي أشارت إلى أن نظام الترام أو المترو سيكون من أكثر وسائل النقل المناسبة للمدينة، من الناحية العملية والكفاءة المرورية والنقل المستدام.

وأضافت خلال جولة صحفية في مصانع الشركة في فرنسا، أن تطوير خط للترام أو المترو داخل أبوظبي سيجلب العديد من الميزات التنافسية للمدينة، خصوصاً في ظل النمو الاقتصادي وتسارع المشاريع والأعمال التجارية، والنهضة السياحية التي حققتها خلال الفترة القليلة الماضية.

وبينت أن إجمالي حجم العقود للشركة بلغت بنهاية العام الماضي أكثر من 110 مليارات دولار، منها نحو 10 مليارات دولار في منطقة الشرق الأوسط، فيما حققت الشركة نمواً في المنطقة بلغ نحو 3% بين العام 2013 و2019.

وأفادت بأن الشركة باعت حتى الآن أكثر من 720 قطاراً، تغطي أكثر من 4.5 مليار كيلومتر من الرحلات. وأضافت الشركة خلال العام 2017 نحو 296 كيلومتراً من البنية التحتية في 24 دولة حول العالم.