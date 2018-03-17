«دبي الملاحية» تشارك في منتدى «تمويل السفن»

دبي (الاتحاد)
استعرضت «سلطة مدينة دبي الملاحية» أبرز إنجازات «استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي»، خلال مشاركتها الفعالة في «المنتدى السنوي الرابع عشر لتمويل السفن في منطقة الخليج العربي»، والذي عقد مؤخراً في إمارة دبي.
وتأتي مشاركة السلطة تماشياً مع استراتيجيتها المتمحورة حول تهيئة البيئة البحرية لاستقطاب روّاد الصناعات البحرية من مختلف أنحاء العالم، لإعلاء شأن دبي ضمن المشهد الاقتصادي البحري العالمي.
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إذ قامت السلطة بتنفيذ سياسات ملائمة للأعمال البحرية الرئيسة، كما عملت على تعزيز مهاراتها وقدراتها في هذا القطاع مدعومة ببنية تحتية متطورة ومرافق حديثة وخدمات لوجيستية متكاملة تهدف إلى جذب المستثمرين البحريين من جميع أنحاء العالم للاستفادة من المزايا الكثيرة التي يتمتع بها القطاع البحري في دبي».
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