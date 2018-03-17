«دبي الملاحية» تشارك في منتدى «تمويل السفن»

دبي (الاتحاد)

استعرضت «سلطة مدينة دبي الملاحية» أبرز إنجازات «استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي»، خلال مشاركتها الفعالة في «المنتدى السنوي الرابع عشر لتمويل السفن في منطقة الخليج العربي»، والذي عقد مؤخراً في إمارة دبي.

وتأتي مشاركة السلطة تماشياً مع استراتيجيتها المتمحورة حول تهيئة البيئة البحرية لاستقطاب روّاد الصناعات البحرية من مختلف أنحاء العالم، لإعلاء شأن دبي ضمن المشهد الاقتصادي البحري العالمي.

وقال عامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: «لعبت السلطة البحرية دوراً أساسياً في القطاع البحري في دبي والذي يعتبر واحدا من الأكثر تنافسية على المستوى العالمي، في سبيل تجسيد الرؤية الطموحة لحكومتنا الرشيدة، والمتمثلة في خلق قطاع بحري متجدد وآمن وقادر على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي والدولة.

إذ قامت السلطة بتنفيذ سياسات ملائمة للأعمال البحرية الرئيسة، كما عملت على تعزيز مهاراتها وقدراتها في هذا القطاع مدعومة ببنية تحتية متطورة ومرافق حديثة وخدمات لوجيستية متكاملة تهدف إلى جذب المستثمرين البحريين من جميع أنحاء العالم للاستفادة من المزايا الكثيرة التي يتمتع بها القطاع البحري في دبي».

وحظي الحدث، الذي نظمته شركة «مارين موني» العالمية في «فندق أبراج الإمارات» باهتمام لافت بين الأوساط البحرية كونه منصة تفاعلية لتعزيز قنوات التواصل المباشر بين ملاك السفن والخبراء وصناع القرار والروّاد في مجال تمويل السفن.