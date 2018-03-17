«الإنماء التجاري بالشارقة»: برامج لصقل مهارات المرشدين السياحيين

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن دعمها الكامل للمرشدين السياحيين في الإمارة عبر تنفيذ برامج تدريبية ودورات خاصة بهم، بهدف إطلاعهم على آخر مستجدات المنتج السياحي للإمارة، وصقل مهاراتهم السياحية وإثراء معرفتهم التاريخية وفق المعايير الدولية، بما يتماشى مع التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع السياحة والسفر حول العالم. وتعمل الهيئة في هذا السياق، على تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية والجولات والدورات التي تشمل دروساً تطبيقية وزيارات ميدانية إلى عدد من المواقع الثقافية والسياحية والترفيهية في الإمارة، نظراً لما يشكله المرشدون السياحيون من أهمية بارزة لكونهم الركيزة الأساسية لتعزيز تنامي النشاط السياحي في الدولة وزيادة اهتمام السياح والزوار بالتعرف على التراث والثقافة الإماراتية.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع برامج وجولات سياحية تعريفية للشركاء الاستراتيجيين بالقطاع الثقافي والسياحي على حدا سواء، حيث قامت الهيئة بتنظيم جولة سياحية لمرشدات متاحف الشارقة لمنطقة مليحة للتعرف على هذا الإرث الحضاري للمنطقة.

ومع تزايد الاهتمام بالمواقع الأثرية الإماراتية والسياحة والثقافية والتي يهتم فيها السياح بالتعرف على التراث للدولة، نظمت الهيئة عدد من الدورات التدريبية تحت مظلة مبادرة «مرحبتين» لتدريب وترخيص المرشدين السياحيين تحت إشراف خبراء متخصصين يقومون بتعريفهم على مقومات إمارة الشارقة بكافة جوانبها والتي تعكس قيمة منتج الشارقة السياحي، مما يسمح للسياح التعرّف على معالم الإمارات من خلال عيون أبنائها، شابات وشبانا.

وتحرص الهيئة على إعطاء أهمية كبرى للمرشد السياحي لكونه يحمل مسؤولية وطنية كبرى وواجبا مجتمعيا، لا يقتصر على الإرشاد والتعريف بأهم معالم البلاد وأبرزها فحسب، بل يتعدّاه إلى نقل الحضارة والتاريخ بأمانة وشفافية، خاصة وأن السياحة بمختلف أنواعها باتت تمثل اليوم رافداً أساسياً لاقتصاد الإمارة في ظل نمو عدد السياح.

ومن المتوقع أن تحقق البرامج نجاحاً كبيراً، من خلال استقطابها مجموعة كبيرة من المرشدين العاملين بالدولة.