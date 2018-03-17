خبراء: أبوظبي تمتلك معايير ومقومات تجعلها الأكثر أماناً للسياح في العالم

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد خبراء في القطاع السياحي بأبوظبي، أن الإمارة تمتلك من المعايير والمقومات المتعلقة بالأمن والأمان والتي تجعلها من أكثر الوجهات السياحية أمانا في العالم، فهي تعتبر من أهم عوامل الجذب السياحي في ظل الأوضاع الحالية.

وأكدوا أن شكاوى السياح المتعلقة بالأمن والسلامة تكاد تكون معدومة، فجميع المنشآت السياحية تخضع لمعايير متخصصة بالأمن والسلامة كجزء أساسي من ترخيصها.

ويأتي ذلك بعد أن قام أكثر من 70 ألف شخص من مختلف دول العالم تجولوا عبر مدن كثيرة خلال 2017 باختيار أبوظبي في استبيان عالمي كأفضل وجهة في فئة الأمان الشخصي، حسبما أعلن في بورصة السياحة العالمية في برلين التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي.

وقال ناصر الريامي، مدير إدارة الرقابة والتراخيص في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حول المعايير التي تلزم الدائرة الجهات السياحية التي تستقبل السياح من فنادق ومكاتب سفر وغيرها بتطبيقها والمتعلقة بتحقيق الأمن والأمان، «بناءً على القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن مراقبة المنشآت السياحية في إمارة أبوظبي، فإن وحدة التوافق مع الأنظمة والقوانين هي المسؤولة عن تطبيق جميع القوانين واللوائح على الرخص الصادرة من دائرة الثقافة والسياحة، وذلك من خلال الكشف والتحقيق في تقارير التفتيش الصادرة من قسم التفتيش السياحي ما إن كانت المنشأة السياحية ملتزمة أو مخالفة للقوانين أو اللوائح». وأضاف الريامي «الوحدة تقوم بتطبيق الإجراءات الجزائية للحد من تكرارها والتأكد من التزام جميع المنشآت السياحية، وهي مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل حالات الشكاوى التي يتم الإبلاغ عنها من خلال مركز اتصال حكومة أبوظبي من أجل إبقاء أبوظبي وجهة سياحية فاخرة». وأكد الريامي أن وحدة التوافق مع الأنظمة والقوانين هي الوحدة المسؤولة عن الاستجابة للشكاوى التي تخص المنشآت السياحية المرخصة من دائرة الثقافة والسياحة والعمل على حلها خلال 3 أيام عمل والسعي لحل الشكاوى بطريقة ودية لإرضاء العميل.