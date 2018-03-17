الفجيرة (الاتحاد)

نظم مجلس الفجيرة للشباب بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، مؤخراً، جلسة حوارية تعريفية لإطلاق مبادرة «أنا ريادي» ضمن برنامج «بداية»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، تحت مظلة مركز الفجيرة لتنمية المشاريع الصغيرة التابع للغرفة، بهدف تشجيع أصحاب المشاريع ورواد الأعمال من الشباب للعمل في قطاع ريادة الأعمال.

استضافت الجلسة خالد الجاسم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، والدكتور علي محمد الملا، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس لجنة مركز الفجيرة للمشاريع الصغيرة، وتضمنت عدداً من المحاور التي ناقشت مع الحضور أهمية قطاع ريادة الأعمال والاستثمار، وتشجيع الشباب المواطن على الانخراط فيها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة الفجيرة، بالإضافة إلى التعريف بـ «حاضنات الأعمال»، وما توفره من تسهيلات تسهّل عمل المشاريع الناجحة، وتساعد أصحابها على متابعة أعمالهم التجارية في مكاتب تتوافر بها الخدمات كافة.

وتهدف مبادرة «أنا ريادي» إلى جذب رواد الأعمال من المواطنين لبدء مشاريعهم التجارية، حيث توفر غرفة التجارة والصناعة في إمارة الفجيرة، حاضنات أعمال ومكاتب تم تأثيثها وإمدادها بالكهرباء والماء، كما أنها مجهزّة خدَمياً بأجهزة اتصال وإنترنت وسكرتارية، بالإضافة إلى توفير استشارات مجانية للأعمال والمشاريع، وقاعات لعقد الاجتماعات تم تجهيزها لتكون مركزاً لالتقاء أصحاب الأعمال.