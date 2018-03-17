«غرفة الشارقة» تشدد على دعم القطاع الخاص

الشارقة (الاتحاد)

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، التزامها التام تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة الشارقة، وتوحيد جهود الطرفين للارتقاء ببيئة الأعمال، وتوطيد مكانة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع لمجلس إدارة غرفة الشارقة في دورته السادسة عشرة الذي عقد مؤخراً برئاسة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس الإدارة، وحضور الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد القاسمي، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة أعضاء المجلس، وخالد بن بطي الهاجري، مدير عام الغرفة، إضافة إلى مساعدي المدير العام، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين التنفيذيين في الغرفة.

وشدد مجلس إدارة الغرفة، خلال اجتماعه، على ضرورة العمل على تذليل التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال بالشارقة، وتطوير البنية التشريعية لبيئة الأعمال، مؤكداً أن الحوار بين القطاعين العام والخاص خطوة أساسية نحو مجتمع أعمال مستدام، معتبراً أن الدور الذي تلعبه غرفة الشارقة في هذا المجال قد ساهم بتعزيز تنافسية القطاع الخاص.