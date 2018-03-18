«موارد الفجيرة الطبيعية» يناقش خطته الاستراتيجية

الفجيرة (الاتحاد)
ناقش مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، خلال اجتماعه أمس الأول، الخطة الاستراتيجية للعام 2018، كما اطلع مجلس الإدارة على منجزات 2017، ترأس الاجتماع المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس الإدارة، بحضور المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، وسالم حمدان الزيودي، وشريف محمد رفيع، وسالم عبده خليل.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2017 الخاص بمؤسسة الموارد الطبيعية، واستعراض أهم ما حققته من إنجازات فاقت ما تم التخطيط له.
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وأشاد المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس الإدارة، بدور المؤسسة وموظفيها في ترسيخ نهجها نحو التميز المستدام في الأداء وتقديم الخدمات، والإسهام في تحقيق سعادة المجتمع، وتعزيز مقومات الأمن والسلامة فيها.
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وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بالجهود المبذولة، وأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة في جذب الاستثمارات لإمارة الفجيرة، من خلال المعارض والمؤتمرات، وتنظيمها للفعاليات والأنشطة الوطنية.