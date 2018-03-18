«موارد الفجيرة الطبيعية» يناقش خطته الاستراتيجية

الفجيرة (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، خلال اجتماعه أمس الأول، الخطة الاستراتيجية للعام 2018، كما اطلع مجلس الإدارة على منجزات 2017، ترأس الاجتماع المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس الإدارة، بحضور المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، وسالم حمدان الزيودي، وشريف محمد رفيع، وسالم عبده خليل.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2017 الخاص بمؤسسة الموارد الطبيعية، واستعراض أهم ما حققته من إنجازات فاقت ما تم التخطيط له.

وتطرق الاجتماع إلى التوصيات الخاصة بملتقى الفجيرة الدولي للصخور الصناعية والتعدين 2018، والنتائج التي حققها في دورته السادسة، كما أعرب جميع الأعضاء عن سعادتهم البالغة لما حققته المؤسسة بحصولها على الـ (IMS) والتي جاءت تتويجاً للعمل الدؤوب كأول جهة حكومية على مستوى إمارة الفجيرة تحصد (IMS) وفق المعايير الدولية.

وأشاد المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس الإدارة، بدور المؤسسة وموظفيها في ترسيخ نهجها نحو التميز المستدام في الأداء وتقديم الخدمات، والإسهام في تحقيق سعادة المجتمع، وتعزيز مقومات الأمن والسلامة فيها.

من جانبه، أكد المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، مضي المؤسسة في مشوارها نحو الإبداع والابتكار في خدماتها، معتمدة في ذلك على الرؤية الاستشرافية الثاقبة للقيادة الرشيدة، نحو تمكين اقتصاد الدولة، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق، وفق أفضل معايير المهنية والكفاءة، وعدم الوقوف على ما تحقق، والسعي نحو تحقيق المزيد من النجاحات في السنوات المقبلة، والتي ستشهد بعون الله تنفيذ مجموعة متميزة من المشاريع والبرامج والمبادرات.

وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بالجهود المبذولة، وأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة في جذب الاستثمارات لإمارة الفجيرة، من خلال المعارض والمؤتمرات، وتنظيمها للفعاليات والأنشطة الوطنية.