منصة عرض إلكترونية لقدرات الشركة الابتكارية

دبي (الاتحاد)

أكد أحمد الشامسي، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية «بروج»، أن الشركة استثمرت في بناء منصة عرض إلكترونية لاطلاع زوار مركز بروج للابتكار من أصحاب العلاقة (أعضاء المجتمع الأكاديمي والطلبة في المعاهد والمدارس المحلية) على قدرات الشركة الابتكارية بأسلوب فعال، فضلاً عن عملاء بروج وشركائها في سلسلة القيمة، مشيراً إلى أن هذه المنصة تتيح التواصل الجيد لاستعراض أهمية الابتكار وما يعنيه لشركة «بروج» باعتباره العصب الرئيس لأعمالها، بالإضافة إلى استعراض تأثير الابتكار في بروج على المقيمين في دولة الإمارات والعالم، وبما يشكله من أهمية في حياتهم اليومية.

وقال إن الشركة حصدت عدداً من الجوائز، ففي شهر ديسمبر 2016، فازت الشركة بالفئة الذهبية لجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقديراً لأدائها النوعي.