%30 نسبة المواطنين في «بروج للابتكار»

حوار _ حسام عبدالنبي
تتجاوز نسبة التوطين في مركز بروج للابتكار 30%، حيث يشغل الموظفون الإماراتيون العاملون في المركز وظائف عدة كباحثين ومهندسي تطوير منتجات وفنيين وقادة فرق عمل في قاعة التطبيقات واختصاصيي اختبار ومسؤولي صيانة، حسب أحمد الشامسي، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية «بروج»، والذي أكد في حوار مع «الاتحاد» أن المركز يحتضن أكثر من 70 باحثاً ومهندساً وفنياً من نحو 20 جنسية مختلفة، بالإضافة إلى خبراء وفنيين من شركة «بورياليس».
وأشار إلى أن بعض الموظفين الإماراتيين في المركز حاصلون على شهادة الدكتوراه وآخرين شهادة الماجستير في الهندسة الكيميائية والهندسة الميكانيكية، إضافة إلى حملة البكالوريوس في الكيمياء والهندسة الكيميائية والهندسة الميكانيكية.
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استعرض الشامسي سبعاً من أبرز تقنيات وابتكارات «بروج»، فقال إن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اختارت أحد الحلول التي تنتجها «بروج»، وهي مادة البولي إثيلين BorSafe HE3490-LS PE100 لإنتاج أنابيب بلاستيكية آمنة من الفئة الثالثة لتركيبها في مشروع محطة براكة للطاقة النووية السلمية في أبوظبي بفضل خصائص هذه المادة المميزة من ناحية القوة والمرونة، ما يجعل هذه المادة تعد مادة البولي إثيلين PE100 الوحيدة في العالم التي يتم اعتمادها للاستخدام في التطبيقات النووية.
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