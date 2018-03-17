%30 نسبة المواطنين في «بروج للابتكار»

حوار _ حسام عبدالنبي

تتجاوز نسبة التوطين في مركز بروج للابتكار 30%، حيث يشغل الموظفون الإماراتيون العاملون في المركز وظائف عدة كباحثين ومهندسي تطوير منتجات وفنيين وقادة فرق عمل في قاعة التطبيقات واختصاصيي اختبار ومسؤولي صيانة، حسب أحمد الشامسي، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية «بروج»، والذي أكد في حوار مع «الاتحاد» أن المركز يحتضن أكثر من 70 باحثاً ومهندساً وفنياً من نحو 20 جنسية مختلفة، بالإضافة إلى خبراء وفنيين من شركة «بورياليس».

وأشار إلى أن بعض الموظفين الإماراتيين في المركز حاصلون على شهادة الدكتوراه وآخرين شهادة الماجستير في الهندسة الكيميائية والهندسة الميكانيكية، إضافة إلى حملة البكالوريوس في الكيمياء والهندسة الكيميائية والهندسة الميكانيكية.

ووفقاً للشامسي، فإن علوم اللدائن (البوليمرات) لا يعتبر حالياً من المقررات التي تُدّرس في الإمارات، ولذلك فقد بادرت «بروج» باستحداث منهاج تدريبي شامل خاص بها لسد هذه الفجوة (برنامج تجهيز). وبين أنه كجزء من هذا البرنامج توفر الشركة الدعم اللازم لعلمائها من المواطنين الإماراتيين العاملين في المركز وتشجيعهم على العمل في أوروبا لفترات تتراوح بين 2 – 6 شهور في واحدة من منشآت ومراكز الابتكار التابعة لشركة بورياليس، لافتاً إلى أنه بعد اكتساب المواطنين الإماراتيين لبعض المعرفة العلمية والخبرة العملية في المختبرات، توفر «بروج» للعناصر الفنية فرصاً جيدة من خلال برنامج «أدنوك» للمنح الدراسية لمتابعة تحصيلهم الدراسي العالي والحصول على شهادات عليا في علوم البوليمرات، وبهذه الطريقة يستطيع هؤلاء المواطنون تطوير إمكانياتهم وتعزيز مهاراتهم كعلماء بحث، وبالتالي تطوير وظائفهم ومراكزهم المهنية.

استعرض الشامسي سبعاً من أبرز تقنيات وابتكارات «بروج»، فقال إن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اختارت أحد الحلول التي تنتجها «بروج»، وهي مادة البولي إثيلين BorSafe HE3490-LS PE100 لإنتاج أنابيب بلاستيكية آمنة من الفئة الثالثة لتركيبها في مشروع محطة براكة للطاقة النووية السلمية في أبوظبي بفضل خصائص هذه المادة المميزة من ناحية القوة والمرونة، ما يجعل هذه المادة تعد مادة البولي إثيلين PE100 الوحيدة في العالم التي يتم اعتمادها للاستخدام في التطبيقات النووية.