سبعة دروس أنت بحاجة لتعلّمها كرائد أعمال

أولاً: لا تقم بإنجاز جميع الأعمال لوحدك:

يعتبرُ اتخاذ القرارات والقيام بمختلف المهام الإدارية أمراً صعباً نوعاً ما، خاصة في ظل وجود مسؤوليات وموظفين للتعامل معهم، لهذا يترتب عليك كرائد أعمال أن تثق ببعض المدراء وتعطيهم الصلاحيات لاتخاذ بعض القرارات التنفيذية، فثقتك بأفرادٍ آخرين لمساعدتك في عبء اتخاذ القرارات ليس دليلَ ضعفٍ بل دليلاً على قوة شخصيتك، يمكنك على سبيل المثال أن تحدد موعداً أسبوعيا للاجتماع مع رؤساء أقسام مؤسستك وذلك لضمان سير الأمور وفق مبتغاك.

ثانياً: التعامل مع المواقف الصعبة:

عليك التعامل مع العديد من المواقف الصعبة كجزء من كونك رائد أعمال وبمواجهتك لها ستتمكن من تطوير وتحسين مهاراتك في مجال الأعمال وحل المشاكل.