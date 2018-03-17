شما المزروعي تلتقي مجلس أدنوك للشباب

دبي (الاتحاد)

التقت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الإمارات للشباب، بأعضاء مجلس أدنوك للشباب، خلال زيارتهم لمركز الشباب الكائن بأبراج الإمارات بدبي، والذين قدموا لمعاليها عرضا حول أبرز إنجازاتهم على نطاق الشركة.

وأعربت المزروعي في بداية اللقاء عن فخرها بإنجازات مجلس أدنوك للشباب، الذين يسطرون أفضل النماذج في العمل ضمن واحدة من أكبر الشركات الإماراتية، حيث أكدت أن الإخلاص في العمل هو طريقهم للرقي والعطاء.

وأكدت أن المجالس المؤسسية على مستوى الدولة أثبتت أنها أفضل نموذج لخدمة الشباب من خلال التفاعل الكبير مع الموظفين والطلاب الشباب، وتقديم الدعم والمشورة لهم، وتنظيم مبادرات لتمكينهم وخدمتهم.

من جانبه عرض المجلس أمام وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رؤية ورسالة المجلس النابعة من رؤية مجموعة شركات أدنوك، بالإضافة لأهداف وقيم المجلس الرامية لدعم كافة الشباب العاملين في مجموعة شركات أدنوك.

كما أكد المجلس ضرورة ترسيخ قيم أدنوك من خلال مجموعة من المبادرات الشبابية، بالإضافة إلى إشراك الشباب في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم، من خلال مجالس استشارية تدعم قرارات القيادة العليا في شركة أدنوك، حيث أكدوا أن معالي الدكتور سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لأدنوك، لا يدخر جهدا في دعم وتمكين شباب أدنوك، ومتابعة كافة المشاريع والأنشطة التي تخصهم.

وناقش المجلس مع وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رغبته في التواصل مع الكوادر المواطنة الشابة في مجموعة أدنوك وذلك من خلال تطوير منصة إلكترونية تجذب الشباب وتوصل صوتهم وآرائهم، كما تم التطرق لأهمية البحث عن سبل أخرى لتعزيز التواصل مع الشباب.

وقال سعود عبدالعزيز الشامسي، رئيس مجلس أدنوك للشباب: «نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الإمارات للشباب، وإلى فريق العمل في مكتب الشباب على الحفاوة والترحيب والدعم خلال هذا اللقاء.