«مؤمن للزيوت» توسع عملياتها في المنطقة الحرة لجبل علي

دبي(الاتحاد)

افتتح سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، وحدة تصنيع جديدة تابعة لمجموعة «مؤمن» في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا». يمتد المرفق الجديد على مساحة تزيد على 10 آلاف متر مربع، وستكون قادرة على إنتاج السمن النباتي والزيوت السائلة مثل الذرة والكانولا ودوّار الشمس، وتضم منشآت لمعالجة زيت فول الصويا لقطاع البتروكيماويات.

وتحظى مجموعة شركات «مؤمن» بمحفظة متنوعة لإنتاج وتسويق زيوت الطعام والدهون الصناعية ومواد التشحيم، بالإضافة إلى تجارة الإلكترونيات والشفرات والسكر. وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «يعتبر قطاعا الأغذية والبتروكيماويات جزءا مهما من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» منذ تأسيسها».

وأضاف :تُؤكد هذه المنشأة الجديدة على قدرة جافزا على توفير بيئة أعمال قوية لمنشآت التصنيع والإنتاج على المستوى الصناعي. وتابع: تُعتبر منطقتنا الحرة المركز المفضل للشركات التي تسعى إلى تأسيس عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال: «نتوجه بالتهنئة إلى مجموعة مؤمن التي تعتبر أحد شركائنا الملتزمين وجزءا من نجاح المنطقة الحرة لجبل علي». وشدد بن سليم على أن نجاح دولة الإمارات في الحفاظ على استقرار اقتصادها في ظل تقلب الاقتصاد العالمي وضمان مواصلة النمو، يعزى إلى رؤية قادتها الاستشرافية التي أرست البيئة التحتية المناسبة لتنمية قطاعات اقتصادية عدة من ضمنها النقل والتصنيع، حيث تحرص موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات على توفير احتياجات الشركات لدعم نموها وتطوير القطاعات غير النفطية التي تشكل القوة الدافعة الرئيسية لاستدامة نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون الإمارات الرقم واحد عالميا.