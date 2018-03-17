«كهرباء دبي» ترسي عقود إنشاء 4 محطات نقل رئيسة

دبي(الاتحاد)

أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة عن ترسية عقود إنشاء 4 محطات نقل رئيسة جهد 400 /‏ 132 كيلوفولت في وقت واحد، وبقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 1.28 مليار درهم، لتضاف إلى العدد الإجمالي للمحطات الحالية البالغ 21 محطة، لتصبح 25 محطة، وذلك ضمن باقة من المشروعات التطويرية الهادفة إلى تعزيز ورفع كفاءة شبكة النقل.

وشملت المشاريع ترسية عقد إنشاء محطة قنال جاردن على «جريد سوليوشن أس أيه أس» بقيمة 314,932,395 درهما، وذلك للوفاء بمتطلبات النمو في الأحمال المتوقعة للمشروعات الجديدة وتخفيف الضغط عن مناطق جاردن، والبرشاء، ومن المزمع الانتهاء منها بحلول شهر فبراير 2020، بالإضافة إلى ترسية عقد إنشاء محطة دبي جنوب على شركة سيمنز، بقيمة 323,038,910 دراهم، للوفاء بمتطلبات النمو في الأحمال للمحطات الجديدة 132 كيلو فولت والتي يلزم بناؤها داخل مشروع دبي وورلد سنترال (Dubai World Central )، ومن المزمع الانتهاء منها بحلول شهر مارس 2020. وتمت ترسية عقد إنشاء محطة دبي شمال على شركة الفنار بقيمة 304,544,763 درهما للوفاء بمتطلبات النمو في الحمل للمحطات الجديدة 132 كيلو فولت والتي يتعين بناؤها من أجل التوسعات والإضافات المقبلة للمحطات الجديدة قدرة 132 كيلوفولت في منطقة مطار دبي، ومن المزمع الانتهاء منها بحلول شهر يناير 2021.

كما تمت ترسية عقد إنشاء محطة شمس على شركة أيه بي بي بقيمة 338,871,270 درهما للوفاء بمتطلبات النمو في الحمل نظراً للتوسعات الجديدة المزمع إجراؤها بقدرة 1500 ميجاواط لتوسعة إنتاج الطاقة باستخدام الألواح الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومن المزمع الانتهاء منها بحلول شهر ديسمبر 2020.

وتحتوي محطات النقل الرئيسة على أحدث التقنيات الرقمية الخاصة بمحطات التحويل بما يسهم في دعم اعتمادية وكفاءة عمل هذه المحطات ويخدم في النهاية خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة.