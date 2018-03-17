أبوظبي تستضيف قمة الأعمال المستدامة 17 أبريل

أبوظبي(الاتحاد)
تشهد إمارة أبوظبي انطلاق فعاليات النسخة الأولى من قمة الأعمال المستدامة 2018، في 17 أبريل المقبل، والتي تنظمها «فعاليات ذي إيكونوميست»، التابعة لصحيفة «ذي إيكونوميست» البريطانية، وبدعم من هيئة البيئة - أبوظبي، وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين المؤسسات نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على تأثير النمو الاقتصادي في قطاع البيئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتهدف القمة التي تقام برعاية دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى توفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات، وإتاحة الفرصة لتعزيز أواصر التعاون بين جميع المهتمين بالأعمال التجارية والمبادرات البيئية المستدامة، وإبراز أثرها على الصناعات الأساسية في المنطقة.
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وقالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «إن استضافة إمارة أبوظبي لقمة الأعمال المستدامة 2018 جاء بتوقيت لا يمكن إلا أن يكون أكثر ملاءمة من نواحٍ عدة، حيث نحتفي هذا العام بعام زايد الذي يصادف ذكرى مرور مئة عام على ميلاد المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومؤسس هيئة البيئة- أبوظبي، وأول من اهتم بمواجهة التحديات البيئية من خلال سَنّ قوانين ولوائح لحماية البيئة وتنوعها البيولوجي».
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من جانبه، قال خليفة المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بمناسبة انعقاد قمة الأعمال المستدامة 2018 في الإمارة: «تعتبر القمة فرصة للاطلاع على السياسات والمبادرات الدولية التي يمكن الاستفادة منها وتطويرها أو تعزيزها لدعم النهج البيئي الذي تسعى إليه إمارة أبوظبي، ليصبح أكثر اتساقاً لخلق اقتصاد أكثر استدامة». وأكد أن المشاركة تعكس حرص حكومتنا على تعزيز مكانة الإمارة كمركز للاستدامة في المنطقة من خلال تحقيق النمو الاقتصادي والبيئي المستدام، والالتزام بحماية البيئة، وتعزيز جهود الدعم للاقتصاد الأزرق عبر تنفيذ الخطط الاستراتيجية الرامية إلى الحد من التلوث وآثار تغير المناخ».
من جهته، قال جريج كارلستروم مراسل الشرق الأوسط في صحيفة «ذي إيكونوميست»:«يسعدنا استضافة أبوظبي لأول نسخة من قمة الأعمال المستدامة 2018، الساعية إلى تعزيز الحوار البناء بشأن الاستدامة واستعراض دور القطاع المالي في دعم الاستثمارات المستدامة، وحث المشاركين على تبني المبادرات البيئية المبتكرة، بالإضافة إلى كيفية دمج السياسات الدولية بخطط الاستدامة لتعزيز نجاحها وتأثيرها».