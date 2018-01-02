مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي العام الجاري

القاهرة (وام)

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن عام 2018 سيشهد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد الانتهاء من مشروعات عدة لتنمية حقول الغاز المكتشفة، أهمها الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظهر، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، والانتهاء من مراحل مشروع تنمية حقل آتول للغاز الطبيعي شمال دمياط، واستمرار أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل، والإسراع في مشروع تنمية كشف الغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل «القطامية الضحلة-1».

وأوضح الملا في بيان أمس، أن العام الجاري سيشهد أيضاً طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز. وأوضح أن المياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر ستشهد طرح مزايدة عالمية للمرة الأولى للبحث عن البترول والغاز فور الانتهاء من تجميع البيانات الجيوفيزيقية. وأضاف الملا أنه جارٍ إصدار 12 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 433 مليون دولار، بخلاف الاتفاقيات التي تسفر عنها المزايدات التي سيتم طرحها.

وبالنسبة لمشروعات التكرير والبتروكيماويات أوضح الملا أن 2018 سيشهد تشغيل مشروع الشركة المصرية للتكرير الجديد في مسطرد، أحد أهم مشروعات التكرير الجديدة لمعالجـة المازوت وتحويله إلى أنواع خفيفة من وقـود ذي جـودة عاليـة مثل وقود النفاثات، إلى جانب استكمال المرحلة الثانية من توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية لزيادة طاقته الإنتاجية من المنتجات البترولية، والانتهاء من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك» لتعظيم إنتاجية البنزين عالى الأوكتين.

أما بالنسبة لمشروعات البتروكيماويات أوضح الوزير المصري أن استراتيجية وزارة البترول ترتكز على أولوية تعظيم استخدام الخامات والمنتجات البتروكيماوية محلياً، بدلاً من تصديرها والاستفادة منها، بما يحقق عائدات أعلى وقيمة مضافة للاقتصاد المصري.