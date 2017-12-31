رحمة الزعابي يقيم مأدبة غداء للبعثة

الكويت (الاتحاد)

أقام رحمة حسين الزعابي سفير الدولة لدى الكويت بمنزله، مأدبة غداء على شرف الوفد الرسمي في «خليجي 23»، بحضور مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، وأعضاء المجلس والبعثة الإعلامية وعدد من الضيوف، ورحب السفير بالوفد، مؤكداً سعي طاقم سفارة الدولة في الكويت، لتوفير كل الدعم الممكن لبعثة منتخبنا المشارك حالياً في البطولة

وتمنى رحمة الزعابي بأن تكلل جهود منتخبنا الوطني، في الوصول إلى نهائي البطولة، وتجاوز منتخب العراق، مشيراً إلى أن السفارة سخرت إمكانياتها، من أجل توفير المساندة لـ «الأبيض» في مهمته الوطنية، وتحرص على مواصلة العمل الدؤوب لتذليل أي أمور ربما تصادف البعثة.

وأكد السفير ثقته التامة بنجاح وقدرة اللاعبين على تقديم الوجه الحقيقي للكرة الإماراتية، مشيراً إلى أن المنتخب تأهل إلى «مربع الذهب» بمستوى جيد، لكن لدى اللاعبين إمكانيات أكبر تبرز بلا شك أمام العراق في الطريق إلى النهائي.

وأضاف: أشعرني اللاعبون بأن لديهم الأفضل ليقدموه أمام العراق، ونحن نثق في أبنائنا اللاعبين وقدراتهم العالية، وهم خير سفراء للدولة، وكثيراً ما أسعدونا في البطولات السابقة، ورغم أننا شعرنا بالحزن للخروج من تصفيات كأس العالم «روسيا 2018»، فإننا واثقون بأن «الأبيض» سيترك بصمته في «خليجي 23» بـ «همة» اللاعبين وحُسن التخطيط من الاتحاد والقائمين على المنتخب، ولدي شعور بأننا سنصل إلى النهائي بإذن الله.

من جانبه، توجه مروان بن غليطة بالشكر إلى السفير، على حفاوة الاستقبال والكلمات الجميلة التي وجهها لأبنائه اللاعبين، وثمن الدور الكبير التي تقوم به السفارة، من أجل تسهيل مهمة الوفد الرسمي، ومتابعة التفاصيل الصغيرة والكبيرة.

وأضاف: السفير معنا في كل خطوة، ويحضر التدريبات ويساند اللاعبين، كما يشرف بنفسه على تذليل وتسهيل كل ما يتعلق بشؤون المنتخب والبعثة الرسمية للدولة، وكذلك الإعلاميون وغيرهم من الفئات القادمة معنا، ووعدنا بحضور لقاء العراق من أرض الملعب لمساندة الفريق، ونحن نقدر له اللفتة الكريمة، وهي ليست غريبة على سفرائنا في الخارج، وعلى وزارة الخارجية تحت إشراف وتوجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

من جانب آخر، قدم المعلق المخضرم علي حميد درعاً تذكارية باسم «أبوظبي للإعلام» للسفير رحمة الزعابي تقديراً وعرفاناً من قناة أبوظبي الرياضية، ونيابة عن البعثة الإعلامية للدولة، لدوره الكبير في تسهيل مهام الوفد الرسمي الدولة والبعثة الإماراتية في «خليجي 23»، وأكد علي حميد أن حفاوة الاستقبال والدعم الكبير التي قدمته سفارة الدولة في الكويت، ممثلة في شخص السفير رحمة الزعابي، أثلجت صدور كل الوفد الإعلامي بالدولة، سواء المقروء أو التلفزيوني أو الإذاعي، مشيراً إلى أن سفارات الدولة في الخارج، هي واجهة مشرفة للإمارات، ودورها كبير في خدمة المواطنين في شتى دول العالم، وفي ختام المأدبة تم التقاط الصور التذكارية.