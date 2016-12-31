سالم عبدالرحمن الـ13 في مونديال الشطرنج الخاطف

رضا سليم (دبي)

حقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، المركز الـ13 في بطولة العالم للشطرنج الخاطف، التي نظمها الاتحاد القطري على مدار خمسة أيام في صالة علي بن حمد العطية، وسط مشاركة 106 أساتذة دوليين و36 أستاذة دولية يمثلون 42 دولة، وتوج الروسي سيرجي كارياكين والأوكرانية آنا موزيتشوك بلقبي الرجال والسيدات فيها.

كان سالم قد شارك في البطولة مع الأستاذ الدولي سعيد إسحاق كممثلين لمنتخب الإمارات في البطولة، وسبق أن حقق سالم المركز السادس في بطولة العالم للشطرنج في برلين، والميدالية البرونزية على العالم في بطولة العالم تحت 20 سنة في بولندا عام 2010، وحصل على لقب بطل آسيا للشطرنج الكلاسيكي للرجال 2015 والمركز الأول أيضاً في بطولة آسيا للشطرنج الخاطف 2015 وتأهل للمشاركة ببطولة كاس العالم، كما توج بالميدالية الذهبية ببطولة أمم آسيا للشطرنج الخاطف في أبوظبي، ودخل قائمة أفضل 20 لاعباً على العالم في الشطرنج السريع في عام 2015.