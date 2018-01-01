«اتصالات - دو»: زيادة على الفاتورة الشهرية أو معدل الاستخدام للدفع المسبق

حاتم فاروق (أبوظبي)

تبدأ الشركات المزودة لخدمات الاتصالات في الإمارات اليوم «الاثنين»، تطبيق ضريبة القيمة المضافة على منتجاتها وخدماتها بنسبة 5%، حيث سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة لعملاء الدفع الآجل بنسبة 5% على إجمالي فاتورتهم الشهرية، فيما سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على معدل استخدام الرصيد لعملاء الدفع المسبق.

وقالت الهيئة الاتحادية للضرائب حول فرض ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات، إن الضريبة ستفرض على خدمات الاتصالات التي يتم استخدامها والانتفاع بها داخل الدولة ويشمل ذلك كافة الاتصالات المحلية والدولية وخدمات البيانات، حيث ستفرض الضريبة بنسبة 5% على إجمالـي فواتير الاتصالات والباقات التي توفرها شركات الاتصالات العاملة في الدولة.

بدورها، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالدولة لـ «الاتحاد» أن دورها ينحصر في التأكد من التزام شركات الاتصالات بتطبيق الضريبة بما لا يتجاوز نسبة الـ 5% المعلن عنها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بخصوص ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى التأكد من عدم تطبيق شركات الاتصالات للضريبة على الخدمات المعفية من ضريبة القيمة المضافة.

وكشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن عدة توضيحات، وذلك قبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدولة الإمارات اعتباراً من مطلع يناير 2018، مؤكدة أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك أو على استخدام السلع والخدمات يتم فرضها على نقاط البيع في الدولة بما في ذلك قطاع الاتصالات، وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل «سلسلة التوريد». وأضافت الهيئة أن تطبيق الضريبة المضافة بقطاع الاتصالات سوف يشمل خدمات الدفع الآجل «الفاتورة» وبنسبة 5% من إجمالي مبلغ الفاتورة على المستخدمين، فضلاً عن خدمات الدفع المسبق، حيث سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عند شراء شريحة SIM جديدة بعد تاريخ 1 يناير 2018، أما بالنسبة لبطاقات تعبئة الرصيد سوف لن يتم تطبيق الضريبة على مبلغ التعبئة، ولكن سوف يتم احتساب نسبة 5% على أسعار الخدمات التي يتم استخدامها عن طريق الرصيد الذي تم تعبئته من قبل المستخدم.