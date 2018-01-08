قطر تحتضن مستوطنين مشاركين ببطولة كرة اليد

الدوحة (مواقع إخبارية)

تستقبل قطر، طلاباً إسرائيليين من مدارس ثانوية إسرائيلية في بطولة العالم لكرة اليد. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن سفر طلاب فريق كرة اليد من المدرسة الثانوية «كتسير» في مستوطنة «حولون»، الذين فازوا مؤخراً ببطولة المدارس الثانوية الإسرائيلية لكرة اليد إلى الدوحة، للمشاركة في بطولة العالم. وقال المنسق الرياضي للمدرسة الثانوية، يوفال كوزوكارو، إنه بعد فوز المنتخب في بطولة المستوطنات الوطنية، بدأ يفكر في الخطوة التالية - بطولة العالم في قطر. وأضاف لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «في تلك اللحظات، فكرت أنه يمكن ألا يتحقق ذلك الحلم، لكن الدوحة وافقت ورحبت بمشاركة فريقنا في المنافسة، الاستعدادات في ذروتها، ونأمل أن نعود من الدوحة بعد تحقيق إنجازات رياضية».

وأكد لاعبو المنتخب، الذين كانوا بحاجة إلى الحصول على موافقة والديهم للسفر إلى قطر، أن المشاركة في بطولة العالم في الدوحة هي حلم لديهم، وقالوا إنهم يعتمدون على المسؤولين في قوات الأمن الإسرائيلية، ووزارة التربية والتعليم الذين صادقوا على مشاركتهم في المسابقة. وأضاف كوزوكارو: «نعرف أن المنظمين في قطر ينتظرون المنتخب الإسرائيلي جداً، فمن المفترض أن تستضيف الدوحة المونديال القادم، لهذا من المهم لهم أن يثبتوا للعالم أن الرياضة تتغلب على الأمور الأخرى». وأوضحت أن مديري البعثة ولاعبي المنتخَب الـ 14 سيُسمح لهم برفع علم إسرائيل في قطر إلى جانب أعلام الدول الأخرى المشاركة في البطولة.