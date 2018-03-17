شهاب والجوكر إلى دور الـ 32 في مونديال السنوكر

دبي (الاتحاد)

واصل نجما منتخبنا الوطني للسنوكر، المصنفان أول وثاني محمد شهاب ومحمد الجوكر، انتصاراتهما في بطولة العالم للسنوكر المقامة حالياً في مالطة، وتختتم السبت المقبل، حيث حقق كل منهما فوزين على التوالي في ثاني أيام البطولة للماستر، ليحصد الثنائي 3 انتصارات، بعد أن فازا مرة واحدة في اليوم الأول.

وجاء فوز الجوكر في المباراة الثانية على لاعب مالطة بنتيجة 3-2، فيما فاز في المباراة الثالثة على لاعب هولندا بنتيجة 3-2، وحقق شهاب فوزه الثاني على لاعب السويد 3-1، ثم فاز على لاعب هولندا 3-صفر، وبهذه النتائج تأهل شهاب والجوكر لدور الـ 32.

وخسر لاعبا المنتخب أحمد شهاب وسيف الكتبي في اليوم الثاني، حيث خسر أحمد شهاب أمام لاعب ويلز صفر-3، فيما تعوض الكتبي للهزيمة أمام لاعب اسكتلندا 1-3، وودع اللاعبان منافسات الماستر.