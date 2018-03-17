6 أبطال في «دريساج» أكاديمية بوذيب الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

فاز الفارس هزاع عبدالله الحربي بالمركز الأول لمرحلة المتقدم المفتوح لغير المسجلين في اتحاد الفروسية، في بطولة أكاديمية بوذيب الوطنية للترويض «الدريساج» التي أقيمت على صالة سلطان بن زايد الكبرى في إسطبلات بوذيب للفروسية بمدينة الختم، وتضمنت 6 مراحل شهدت مشاركة كبيرة من نخبة من الفرسان المواطنين ومن مختلف الجنسيات المقيمة، وذلك بحضور سنان أحمد المهيري، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي، ومحمد مهير المزروعي، مدير إدارة قرية وإسطبلات بوذيب العالمية للفروسية، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمسؤولين.

وفاز الفارس محمد صالح الكربي بالمركز الأول لمرحلة التمهيدي المفتوح لغير المسجلين في الاتحاد، ويعد الحربي والكربي من طلبة أكاديمية بوذيب للفروسية، وأضاف الكربي إنجازه الجديد إلى إنجاز فوزه بالمركز الثالث في منافسات قفز الحواجز، ضمن بطولة أوروبا للخيول العربية التي أقيمت في مدينة فينا بالنمسا في شهر أغسطس الماضي.

بينما فازت الفارسة بيانكا شوتز بالمركز الأول لمرحلة المبتدئين 4، كما فازت شوتز أيضاً بالمركز الأول لمرحلة الابتدائي 4 لفرسان الإمارات، فيما فازت الفارسة تريسي وينجارد جل بالمركز الأول لمرحلة شوط الاتحاد الدولي الفردي التجريبي للصغار، وفازت الفارسة لاين ميون بالمركز الأول لمرحلة ما قبل مستوى الدولية سانت جورج.

وكرم المهيري الفائزين في مختلف مراحل البطولة، بعدما أقيمت منافسات البطولة وفقاً لقوانين الاتحادين الدولي والإماراتي للفروسية، وتضمنت 6 مراحل، مرحلتان منها لكل من المتقدم والتمهيدي المفتوحين لغير المسجلين في اتحاد الفروسية، فاز بهما فارسان من أكاديمية بوذيب، هما هزاع عبدالله الحربي، ومحمد صالح الكربي، وهو ما يؤكد الفائدة التي تحققها الأكاديمية من منافسات الترويض، خصوصاً ما يتعلق بقدرتهما على حسن التعامل مع الحصان وتعزيز التحكم في السيطرة عليه، وإقامة علاقة طيبة مع الحصان الذي لعب دوراً مهماً في النجاح في مختلف رياضات الفروسية الأخرى.