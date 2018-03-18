النصر يتحدى شباب الأهلي دبي

علي معالي (دبي)

في أول ظهور له في تاريخه في نهائي دوري رجال السلة، يستضيف نادي النصر في السابعة من مساء اليوم فريق شباب الأهلي دبي، صاحب الألقاب المتنوعة في مباراة الذهاب لبطولة الرجال في موسم استثنائي للغاية، سواء للعميد أو شباب الأهلي أو للمسابقة التي أقيمت بوجود 5 فرق فقط.

وتعد مباراة الليلة الخطوة الأولى نحو اللقب، على أن تكون الخطوة الثانية «مباراة الإياب» الأربعاء المقبل على صالة شباب الأهلي، وفي حال اللجوء لمباراة ثالثة فاصلة يحدد لها يوم 25 أبريل الجاري بصالة نادي النصر، لتحديد بطل الموسم.

ويتسلح النصر في اختبار النهائي الأول له في البطولة التي تعود انطلاقتها الأولى إلى موسم 1977-1978، بخبرات لاعبيه التي قادتهم للتفوق على جميع منافسيه خلال مشواره في الدوري من الناحيتين الهجومية والدفاعية، بعد أن نجح على مدار 15 مباراة، سواء في دورها التمهيدي أو نصف النهائي، في تسجيل معدل 85.38 نقطة في المباراة الواحدة، قابلها تفوق في خط دفاعي.

بينما يتطلع شباب الأهلي-دبي الذي يضم في صفوفه نخبة لاعبي المنتخب الوطني، إلى العودة من صالة النصر بانتصارٍ يمنحه الأفضلية قبيل لقاء الأربعاء المقبل، خصوصاً أن هذا الانتصار يكفل رد اعتبار شباب الأهلي، بعد أن سجلت المواجهات الثلاث المباشرة التي جمعت الفريقين في الدور التمهيدي، تحقيق العميد لانتصارين صريحين في الدورين الأول والثالث بواقع 96-52 و66-60، مقابل فوز لشباب الأهلي في ثاني أدوار التمهيدي بنتيجة 83-69.