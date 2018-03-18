جوتزه ورويس خارج قائمة ألمانيا لوديتي إسبانيا والبرازيل

برلين (د ب أ)

غاب ماريو جوتزه وماركو رويس، لاعبا خط وسط بوروسيا دورتموند، عن قائمة المنتخب الألماني التي أعلنها المدير الفني يواخيم لوف، للمباراتين الوديتين أمام إسبانيا والبرازيل استعداداً لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأعلن يواخيم لوف قائمة من 26 لاعباً للوديتين أمام إسبانيا والبرازيل، المقررتين في دوسلدورف وبرلين يومي 23 و27 مارس الجاري، وشهدت القائمة عودة يوناس هيكتور مدافع كولون، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، كذلك ضمت القائمة المهاجمين ساندرو فاجنر وماريو جوميز إلى جانب تيمو فيرنر مهاجم لايبزج.