الإصابة تهدد مشاركة فيليبي لويس في المونديال

برشلونة (د ب أ)

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أن مدافعه فيليبي لويس ربما يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، حيث يعاني كسراً في الساق، وهو ما يهدد مشاركته مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2018 بروسيا.

وتعرض لويس (32 عاماً)، لاعب الظهير الأيسر للمنتخب البرازيلي، للإصابة خلال مباراة الفريق أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في إياب دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي، والتي انتهت بفوز أتلتيكو 5 /‏‏ 1 ليتأهل إلى دور الثمانية بنتيجة إجمالية 8 /‏‏ 1.

وذكر أتلتيكو مدريد في بيان: «لاعبنا اضطر للخروج من الملعب محمولاً على محفة طبية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في الساق اليسرى لدى محاولته التصدي لتسديدة إيدير».

وأضاف: «بعد وصوله إلى مدريد، تبين أنه يعاني من كسر في عظام الساق اليسرى»، ولم يكشف أتلتيكو عن موعد متوقع للعودة، ولكن تقارير إعلامية إسبانية رجحت أن الإصابة لن تمكن اللاعب من المشاركة في كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.