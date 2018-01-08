مصر تتهم «نيويورك تايمز» بتلقي تمويل من أمير قطر

القاهرة (مواقع إخبارية)

اتهم رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية بتلقي تمويل من قطر. وقال في رده على كلمة النائب سعيد حساسين خلال الجلسة العامة أمس «لا داعي أن تأخذنا هذه الصحيفة الممولة إلى معركة.. كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية سوف تشتد الحملة المغرضة ضد مصر»، وأضاف: «معروف من يمول نيويورك تايمز، ومن بينهم أمير قطر».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» زعمت وجود اتصالات لبعض الأجهزة بإعلاميين لإقناعهم بأن القدس عاصمة إسرائيل. وقال النائب حساسين، إنه لا يمتلك أي قنوات منذ سبتمبر الماضي، وإن الفترة التي تحدثت عنها «نيويورك تايمز» كان توقف عن تقديمه لأي برنامج، وتساءل: «كيف يهاتفني ضابط مخابرات لأتحدث عن القدس والقضية الفلسطينية، وأنا لا أعمل على الشاشة، فهل ضابط المخابرات لا يعلم أنني توقفت عن البرنامج؟. وأكد حساسين أنه لا يعرف أي ضابط، وأن ما نشر في «نيويورك تايمز» عارٍ تماماً من الصحة ومحض كذب وافتراء. ولفت إلى أن ما نشرته «نيويورك تايمز» كذب وافتراء على الدولة المصرية، والمستهدف هي الدولة المصرية والقيادة السياسية وليس الإعلاميين فحسب، وذلك قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية.