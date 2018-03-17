يونايتد وتشيلسي وتوتنهام يدافعون عن «بطولة الإنقاذ»

لندن (د ب أ)

تتطلع فرق مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام إلى التخلص سريعاً من آثار السقوط الأوروبي، والعودة بقوة إلى الساحة المحلية، من خلال مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في اليومين المقبلين.

وسقطت الفرق الثلاثة تباعاً في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، كما تضاءلت فرصها في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لتصبح بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هي الأمل المتبقي لدى كل منها، لتحقيق لقب وإنقاذ موسمه من الفشل.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق برايتون اليوم في مباراة يسعى من خلالها فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى استعادة اتزانه بعد السقوط على ملعبه أمام أشبيلية الإسباني في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي.

وقال البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر: «إنه أمر صعب علينا، ولكننا يجب أن نستعيد الاتزان. أمامنا بطولة واحدة متاحة وهي كأس الاتحاد الإنجليزي، أردنا التقدم لأبعد من هذا في دوري الأبطال وهذا ما يسعى إليه نادٍ مثل مانشستر يونايتد، ولهذا نشعر بخيبة الأمل لعدم نجاحنا في هذا».