الرميثي يتمنى الظهور المشرف لـ «الأخضر» في المونديال

أبوظبي (الاتحاد)

أقام معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أمس الأول بمنزله في أبوظبي، مأدبة عشاء على شرف عادل بن محمد عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم والوفد المرافق له، وتضمنت الجلسة مناقشة الموضوعات الخاصة بالكرة الخليجية والآسيوية، وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين على مستوى كرة القدم، من أجل الارتقاء بالمسابقات المحلية والكوادر الإدارية والفنية واللاعبين، وجعلها في طليعة القارة الآسيوية والعالمية.

واطلع معالي اللواء الرميثي على برنامج إعداد المنتخب السعودي الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي تنطلق في روسيا خلال يونيو المقبل، حيث يلعب «الأخضر» في المجموعة الأولى، إلى جانب روسيا «البلد المستضيف» وأوروجواي ومصر.

وأعرب معاليه عن تمنياته لـ «الأخضر» السعودي في الظهور المشرف في العرس الكروي الكبير، وعكس الصورة الإيجابية للكرة الخليجية والعربية والآسيوية.

من جهته، عبر عادل بن محمد عزت، عن سعادته بهذا اللقاء مجدداً شكره لمعالي اللواء محمد خلفان الرميثي، واتحاد كرة القدم على حسن الاستقبال والضيافة.حضر المأدبة، مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة، وعبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الكرة، وراشد علي الزعابي، عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد.