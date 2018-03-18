الفجيرة في مهمة تأكيد «الوصافة» أمام مسافي

فيصل النقبي (الفجيرة)

تقام اليوم 3 لقاءات مهمة في اليوم الثاني لـ «الجولة 17» لدوري الدرجة الأولى، يلتقي الفجيرة مع مسافي، على استاد الفجيرة، وخورفكان مع العروبة، على استاد صقر بن محمد القاسمي، والحمرية مع رأس الخيمة بملعب الحمرية.

ويشهد استاد الفجيرة موعداً جديداً مع الإثارة، عندما يحل مسافي ضيفاً على «الذئاب» في لقاء صعب، قياساً بنتائج الفريقين، وعاد الفجيرة في الدور الأول من أرض مسافي بثلاث نقاط، عندما تغلب عليه بهدف، كما أن مسافي فجر في بداية الموسم مفاجأة كبيرة بالفوز على الفجيرة، في تصفيات الكأس باستاد الفجيرة، وهي الخسارة الوحيدة لـ «الذئاب» هذا الموسم.

ويدخل «ذئاب مارادونا» اللقاء في حالة نشوة كبيرة، بعد انتصاره اللافت على «النمور» في «قمة الساحل الشرقي»، ضمن الجولة الماضية، وأبرز المكاسب هو انفراد «الذئاب» بالمركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، ويأمل في تقليص الفارق مع المتصدر «السماوي»، وإضافة 3 نقاط جديدة تعزز أحلام الفريق، في اللعب بدوري الخليج العربي.

وعزز مارادونا معنويات لاعبيه في التدريبات التي سبقت اللقاء، حيث أسهمت كلماته في إثارة الحماس، وتربطه علاقة متميزة مع جميع اللاعبين، ويدرك «الأسطورة» أن فريقه دخل في المنعطف الأخير من الدوري، ولا مجال لإضاعة أي فرصة.