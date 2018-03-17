«السماوي 40» يبتعد بصدارة دوري الأولى

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

ابتعد بني ياس بصدارة دوري الدرجة الأولى، بعدما «قلب الطاولة» على مضيفه مصفوت بالفوز 2-1، بعد مباراة مثيرة في «الجولة 17» مساء أمس، بادر مصفوت بالتسجيل بعد 23 دقيقة عن طريق الفرنسي فاتري ساخي، قبل أن ينجح مبارك المنصوري في معادلة النتيجة لـ «السماوي» في الدقيقة 78، وأضاف سهيل النوبي الهدف الثاني في الدقيقة 88، ليرفع بني ياس رصيده إلى 40 نقطة، بينما تجمد رصيد مصفوت عند 18 نقطة.

وبدا من مجريات الملعب أن مصفوت كان في طريقه لتحقيق أول فوز له مع المدرب الجديد وليد عبيد، إثر الخسارة ثلاث مرات على التوالي، أمام خورفكان والعروبة ورأس الخيمة، في الجولات 14 و15 و16، بفضل الإصرار والعزيمة والرغبة العالية في الوصول إلى العلامة الكاملة في المواجهة، والاقتراب من المنافسة على المركز الرابع، ولعب الثلاثي سالم خميس وخالد علي ونويل كاسيكي العائد إلى الفريق بعد غيابه عن الجولة الماضية أمام الخيماوي بسبب الإيقاف، دوراً مؤثراً في منح الفريق الأفضلية بعد صافرة البداية، وهو ما مهد الطريق لبلوغ شباك محمد خلف حارس بني ياس في الدقيقة 23، إلا أن الأمور لم تستمر على حالها، بفضل خبرة لاعبي بني ياس الذين قلبوا الموازين رأساً على عقب خلال الجزء الأخير من اللقاء، وهو الأمر الذي منحهم فرصة حسم الأمور بهدفي التعادل والفوز خلال 12 دقيقة.

ويحسب لبني ياس أنه لم يستسلم للهدف الذي سكن مرماه، وتعددت محاولاته للعودة إلى المباراة، خاصة بعد مشاركة حمد الأحبابي بدلاً من الفرنسي نوفيلو هاري، إلا أن شباك ناصر مسعود «عميد المواطنين» استعصت عليهم، ومع ذلك لم يستسلم الضيوف الذين قلبوا الطاولة بهدفين.

وسقط دبا الحصن في فخ التعادل 1-1 أمام العربي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، حيث تقدم عن طريق عبدالله الفلاسي في الدقيقة 38، قبل أن يعود العربي بهدف ناصر عبيد في الدقيقة 95، ليرتفع الحصن برصيده إلى 19 نقطة، والعربي إلى 8 نقاط في المركز الأخير، بفارق نقطة عن رأس الخيمة صاحب المركز الحادي عشر.

وبدا لاعبو الحصن في وضع جيد، رغم غياب التونسي شادي الهمامي عن التشكيلة الأساسية، خصوصاً أن المدرب بدر طبيب سعى لتفادي التراجع مجدداً، إثر الخسارة الماضية أمام الذيد بهدف، وهو ما بدا عملياً من خلال الضغط العالي على مرمى العربي، واستغلال الفرص أمام المرمى، وسد المنافذ أمام العربي الذي أظهر استماتة كبيرة في الملعب بالضغط القوي لمعادلة النتيجة في الشوط الثاني، والإصرار على تفادي الخسارة، وهو ما حدث قبل ثوانٍ من صافرة النهاية.

وحصل اتحاد كلباء على ثلاث نقاط غالية في الوقت القاتل أمام مضيفه الذيد بالفوز 2-1، بفضل نجمه شاهين سرور صاحب «الثنائية» في الدقيقتين 22 و91، حيث نجا من الخسارة، نظراً لأفضلية أصحاب الأرض بالهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق سالم القايدي، وعاد «النمور» إلى أجواء المواجهة بهدف التعادل بتوقيع شاهين سرور في الدقيقة 22، قبل أن يعود اللاعب ذاته لحسم النتيجة في الدقيقة 91، ليرفع اتحاد كلباء رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الذيد عند 18 نقطة.