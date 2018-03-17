شباب الأهلي دبي يصطاد «النواخذة» بـ «لمسة عباس»

فيصل النقبي (الفجيرة)

قاد وليد عباس شباب الأهلي دبي إلى «النقطة 27»، بعد أن أحرز هدف قاتلاً في الدقيقة 89 في شباك دبا الفجيرة، بعد مجهود فردي رائع، وهي «البصمة الأولى» للمدافع من أصل 13 مباراة خاضه هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 14 هدفاً في 10 مواسم بالدوري، وواصل الفريق صحوته تحت قيادة المهندس مهدي علي، واستمر في رحلة التعافي، رغم الإصابات العديدة التي يعاني منها، وفي المقابل تجمد رصيد «النواخذة» عند «النقطة 18».

ولم يقدم الفريقان الأداء الجيد على مدار، حيث عصفت الإصابات بصفوف شباب الأهلي دبي، خلال الشوط الأول، بداية من ماجد حسن في وقت مبكر، وتحامل على نفسه، حتى تم استبداله بوليد حسين، وجاءت الضربة الموجعة الثانية، بإصابة الكوري شانج مون، ومشاركة حبيب الفردان، فيما غاب عن المباراة إسماعيل الحمادي ولوفانور وماكيتي ديوب، وعبدالعزيز صنقور، وسعيد أحمد ووليد عمبر وسعود عبدالرزاق وراشد حسن.

وخطف البرازيلي دياجو أكوستا نجومية الشوط الأول، بعد أن شكل خطورة بالغة على مرمى ماجد ناصر، وصادفه سوء حظ في الدقيقة الأولى، عبر قذيقة قوية تصطدم بالقائم الأيسر، ورأسية رائعة في الدقيقة 29 أبعدها ماجد ناصر ببراعة، وكاد أن يباغت المرمى برأسية بجوار القائم الأيمن، فضلاً عن انفراد تام، إلا أن الأرض تنشق عن محمد سبيل حيث الذي أبعد الكرة قبل أن تهز «الشباك الخالية»، وفي الوقت الذي توقع الجميع أن التعادل «سيد الموقف» رجح وليد عباس كفة الضيوف بهدف قاتل.