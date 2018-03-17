شباب الأهلي دبي يصطاد «النواخذة» بـ «لمسة عباس»

فيصل النقبي (الفجيرة)
قاد وليد عباس شباب الأهلي دبي إلى «النقطة 27»، بعد أن أحرز هدف قاتلاً في الدقيقة 89 في شباك دبا الفجيرة، بعد مجهود فردي رائع، وهي «البصمة الأولى» للمدافع من أصل 13 مباراة خاضه هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 14 هدفاً في 10 مواسم بالدوري، وواصل الفريق صحوته تحت قيادة المهندس مهدي علي، واستمر في رحلة التعافي، رغم الإصابات العديدة التي يعاني منها، وفي المقابل تجمد رصيد «النواخذة» عند «النقطة 18».
ولم يقدم الفريقان الأداء الجيد على مدار، حيث عصفت الإصابات بصفوف شباب الأهلي دبي، خلال الشوط الأول، بداية من ماجد حسن في وقت مبكر، وتحامل على نفسه، حتى تم استبداله بوليد حسين، وجاءت الضربة الموجعة الثانية، بإصابة الكوري شانج مون، ومشاركة حبيب الفردان، فيما غاب عن المباراة إسماعيل الحمادي ولوفانور وماكيتي ديوب، وعبدالعزيز صنقور، وسعيد أحمد ووليد عمبر وسعود عبدالرزاق وراشد حسن.
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