«عميد يوفانوفيتش» يتفوق على «نصر برانديلي»!

وليد فاروق (دبي)

من يصدق أن «عميد يوفانوفيتش»، تفوق على «نصر برانديلي»؟

في «الحقبة الإيطالية» حصد «العميد» 17 نقطة في 13 مباراة، بينما تحت قيادة المدرب الصربي جمع «18 نقطة» في 6 مباريات فقط!، ليواصل «القطار الأزرق السريع» انطلاقته في دوري الخليج العربي، بتغلبه على حتا 2-1 مساء أمس، في افتتاح «الجولة 19»، على استاد شباب الأهلي بالعوير، واعتلى «العميد» المركز الثالث مؤقتاً بـ 35 نقطة، في انتظار نتيجة مباراة الظفرة والوصل، في حين أصبح موقف حتا أكثر تأزماً، بعدما تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً أيضاً.

برغم الجهد الكبير الذي بذله «الإعصار» الحتاوي في المباراة التي قاد الفريق فيها مدربه المواطن عبد المجيد النمر، ونجاحه في التقدم على مضيفه، إلا أن قطار «العميد» لم يتوقف كثيراً، وواصل بحثه عن الأهداف، ونجح في التعادل عبر البرازيلي مارسيلو سيرينو قبل نهاية الشوط، وبرغم الطريقة الدفاعية التي أدى بها حتا الشوط الثاني، إلا أن راشد عمر لاعب النصر نجح في إحراز الهدف الثاني من ركلة حرة، لعبها عرضية مرت من جميع المهاجمين والمدافعين، لتسكن الزاوية اليمنى البعيدة لعبد الله القميش حارس حتا.

وبهذا الفوز يواصل النصر رقمه القياسي هذا الموسم، بتحقيق الفوز السادس على التوالي أعقبت الخسارة أمام الوحدة تحت قيادة إيفان يوفانوفيتش، كما شهدت المباراة عودة المغربي عبد العزيز برادة للمشاركة من جديد مع «الأزرق»، بعد غياب ثلاثة أشهر، منذ آخر مباراة شارك فيها أمام الإمارات في الجولة الأخيرة من الدور الأول يوم 7 ديسمبر الماضي، بعد خروجه من قائمة الفريق ثم عودته سريعاً خلال الانتقالات الشتوية، إلا أن الإصابة حرمته من المشاركة.