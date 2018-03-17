«قوة الهمة».. الطريق إلى القمة

أسامة أحمد (دبي)

وجه أبطال منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم الذين حققوا إنجازا تاريخيا في النسخة الأخيرة لـ «الألعاب البارالمبية - ريو 2016» رسالة إلى لاعبي منتخب الإرادة قبل أن يخوضوا تحدي النسخة التاسعة للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص عبر «الاتحاد» مؤكدين فيها أن قوة الإرادة هي طريقهم للوصول إلى القمة في أبوظبي ولاختبار جاهزيتهم للحدث الأبرز عام 2019 وهو الألعاب العالمية والتي تتطلب جهدا كبيرا لرسم صورة طيبة عن رياضة الإعاقة الذهنية كما عودونا، وبالتالي تكرار مشهد النجاحات الذي ظل يحققه أصحاب الهمم على الصعد كافة والذي يمثل قوة دفع كبيرة لمنتخب الأولمبياد الخاص في هذا الحدث المهم.

وأكد محمد خميس نجم رفعات القوة وصاحب أول ميدالية ذهبية «بارالمبية» للإمارات وأول لاعب إماراتي يحرز ميداليتين ذهبيتين في تاريخ الألعاب البارالمبية بحصوله على المركز الأول في أولمبياد أثينا و«ريو» أن ثقة القيادة الرشيدة في أصحاب الهمم تمثل حافزا كبيرا لكل لاعب ولاعبة منتسب لهذه الفئة الفاعلة في المجتمع للسير على درب النجاحات وعدم التفريط في المكتسبات التي تحققت على الصعد كافة.

وقال: جميع لاعبي أصحاب الهمم في مختلف الإعاقات هم على قدر التحدي والمسؤولية الملقاة على عاتقهم من الجميع لترك بصمة جديدة، تعزز النجاحات التي ظلوا يرسمونها خلال مشاركاتهم المحلية والخارجية والتي جعلتهم محل ثقة الوسط الرياضي بمختلف ألوان طيفه، وخصوصا أن هذه الثقة تعد بكل المقاييس مسؤولية لكل لاعب لتحقيق المراد.

وأشار خميس إلى أن الرسالة وصلت من مبادرة «نمشي معا» مبينا هذه المبادرة المجتمعية الكبيرة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بهم مما يمثل أكبر حافز لهم لمضاعفة الجهد من أجل الاستعداد التحدي الكبير للحركة الإنسانية التي تشهدها الدولة بانطلاق الإقليمية والاستعداد للدورة العالمية للأولمبياد الخاص مارس 2019 وخصوصا أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، منح أبوظبي هذه الاستضافة التاريخية حيث تعد العاصمة أول مدينة عربية وخليجية وشرق أوسطية تستضيف هذا الحدث المرتقب والذي سيكون محط أنظار حركة الأولمبياد الخاص في العالم.