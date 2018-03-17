سارة السناني: الجميع خلف فتاة الإمارات

دبي (الاتحاد)

قالت سارة السناني نجمة أم الألعاب وأول لاعبة تحقق ميدالية بارالمبية لفتاة الإمارات بفوزها ببرونزية ريو دي جانيرو إن الجميع يقف خلف فتاة الإمارات لحصد الإنجازات كما عودتنا في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» للمرأة حيث كان اهتمام سموها وراء النقلة النوعية للرياضة النسائية التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام لتحقيق طموحاتها في المحافل القارية والدولية.

وأشارت البطلة الأولمبية إلى أن فتاة الإمارات في الموعد دائما وهي تملك مقومات تفجير طاقاتها في الألعاب الإقليمية والتي تملك العزيمة والإصرار الكبيرين لحصد نجاح جديد يؤكد أنها على قدر التحدي والمسؤولية الملقاة على عاتقها دائما وخصوصا أن النجاحات التي حققتها لم تأت من فراغ وإنما كانت نتاجا طبيعيا ومنطقيا للجهد المبذول على الصعد كافة والتي ترجمته فتاة الإمارات بحصد الإنجازات خلال مشوارها في المحافل القارية والدولية.

وأضافت: خوض المنافسات في كل البطولات يمثل التحدي الشخصي لكل رياضي وبالتالي لا بد من أن يكون جاهزا فنيا وبدنيا ليؤدي واجبه داخل الملعب على أكمل وجه، وهذا ما سنراه في فتيات الإمارات المشاركات في الألعاب الإقليمية حيث تعودن على العمل والتضحية لأجل رفع راية الوطن عالية خفاقة.

وتابعت: أتمنى أن تسجل فتاة الإمارات حضورها المميز في هذه الدورة التي تعد بروفة للألعاب العالمية التي ستقام في أبوظبي العام المقبل.