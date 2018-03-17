  • الأحد 30 جمادى الآخرة 1439هـ - 18 مارس 2018م

صروح مكتملة التجهيزات

8 منشآت تستضيف منافسات 16 لعبة
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 17 مارس 2018

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف 8 منشآت رياضية في أبوظبي منافسات دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، وهي صروح مكتملة التجهيزات لإنجاح هذا الحدث الرياضي الإنساني، لتكون شاهدة على قدرة أبوظبي على احتضان هذه الدورة إلى جانب الألعاب العالمية المقررة مارس العام المقبل.

وتقام فعاليات الألعاب الإقليمية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أرض المعارض»، منتجع الفرسان الرياضي الدولي، نادي الجزيرة، نادي ضباط القوات المسلحة، صالة مبادلة أرينا، جامعة نيويورك أبوظبي، حلبة ياس ومدينة زايد الرياضية.

ويعتبر مركز أبوظبي الوطني للمعارض التابع لشركة «أدنيك» وهو المركز الرئيسي للدورة أحدث مركز معارض في العالم، حيث يسهم في تعزيز سياحة الأعمال بأبوظبي كمنصة تمكن منظمي الفعاليات من تحقيق أهدافهم، ويضم العديد من المرافق الشاسعة والتجهيزات الأفضل في العالم لاستضافة المناسبات الكبرى.

بينما يعد منتجع الفرسان الدولي وجهة من الطراز العالمي لمحبي الرياضة، إذ يقدم طيفاً واسعاً من النشاطات الرياضية والترفيهية والاجتماعية، بما في ذلك مرافق لممارسة التزلج والرماية، وركوب الخيل، وسباق السيارات.

وتعتبر «مبادلة أرينا» إحدى أحدث الصالات الرياضية في المنطقة والعالم، والتي كانت شاهدة على العديد من الفعاليات المهمة منها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي شارك في نسختها الماضية 7 آلاف لاعب ولاعبة من شتى أنحاء العالم، فيما يعتبر نادي الجزيرة بمرافقه الرياضية أحد الأندية النموذجية على الصعيد المحلي والخارجي، فصالته الرياضية لا تقل تطوراً وحداثة عن معظم الصالات على الصعيدين الإقليمي والقاري، وتقوم بخدمة قطاع كبير من الرياضيين سنوياً. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 