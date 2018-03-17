8 منشآت تستضيف منافسات 16 لعبة

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف 8 منشآت رياضية في أبوظبي منافسات دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، وهي صروح مكتملة التجهيزات لإنجاح هذا الحدث الرياضي الإنساني، لتكون شاهدة على قدرة أبوظبي على احتضان هذه الدورة إلى جانب الألعاب العالمية المقررة مارس العام المقبل.

وتقام فعاليات الألعاب الإقليمية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أرض المعارض»، منتجع الفرسان الرياضي الدولي، نادي الجزيرة، نادي ضباط القوات المسلحة، صالة مبادلة أرينا، جامعة نيويورك أبوظبي، حلبة ياس ومدينة زايد الرياضية.

ويعتبر مركز أبوظبي الوطني للمعارض التابع لشركة «أدنيك» وهو المركز الرئيسي للدورة أحدث مركز معارض في العالم، حيث يسهم في تعزيز سياحة الأعمال بأبوظبي كمنصة تمكن منظمي الفعاليات من تحقيق أهدافهم، ويضم العديد من المرافق الشاسعة والتجهيزات الأفضل في العالم لاستضافة المناسبات الكبرى.

بينما يعد منتجع الفرسان الدولي وجهة من الطراز العالمي لمحبي الرياضة، إذ يقدم طيفاً واسعاً من النشاطات الرياضية والترفيهية والاجتماعية، بما في ذلك مرافق لممارسة التزلج والرماية، وركوب الخيل، وسباق السيارات.