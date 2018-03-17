رسالة الدمج وصلت

أبوظبي (الاتحاد)

يعد دمج أصحاب الهمم هدفاً رئيساً، ورسالة سامية للأولمبياد الخاص، حيث شهدت فعالية «نمشي معاً» على مدار الأسابيع الماضية تفاعل أصحاب الهمم من لاعبي ولاعبات الأولمبياد الخاص الإماراتي يشاركون نظراءهم من الأصحاء في العديد من الفعاليات الرياضية، إذ توزع العديد منهم على من مرافق مختلفة لممارسة كرة القدم والطاولة وكرة السلة المصغرة، وغيرها من الألعاب مع زوار حديقة «أم الإمارات» الذين حضروا وتفاعلوا بدورهم مع هذه الأنشطة، لإيمانهم برسالة الأولمبياد الخاص الذي يسعى إلى الارتقاء بأصحاب الهمم، وتحقيق تطلعاتهم، وأن يجعلهم قادرين على التعامل مع محيطهم على الشكل الأمثل.