رؤساء البعثات يشيدون بالتحضيرات

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد رؤساء الوفود المشاركة في الألعاب الإقليمية بتحضيرات أبوظبي لاستضافة الألعاب التاسعة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مركز أبوظبي الوطني «أدنيك»، بحضور المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص، وبيتر رئيس اللجنة التنفيذية للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.

ورحب بيتر ويلير بالدول المشاركة، مشيرا إلى أهمية هذا الحدث الذي يشكل الخطوة الأولى نحو استضافة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، مؤكداً دور أبوظبي الرائد في استضافة الحدث.

من جهته، أعرب أيمن عبد الوهاب عن سعادته بوجود هذه الأعداد الهائلة من اللاعبين والكوادر الفنية للمشاركة، مؤكداً أنه فخور بما وصلت إليه الألعاب الإقليمية، إذ إنها بدأت رحلتها الأولى في القاهرة عام 1999 وبمشاركة 210 لاعبين، ووصلت إلى نسختها التاسعة إلى 1015 لاعباً.

وتوجه عبد الوهاب بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولشعب الإمارات على الدعم المتواصل للأولمبياد الخاص، وأثنى على جهود اللجنة العليا المنظمة لدورتي الألعاب الإقليمية والعالمية، وجهودهم الدؤوبة للوصول إلى النجاح والتقدم وبفترة ليست بالطويلة.