دوجلاس: أبوظبي محطة لتوحيد الجميع

أبوظبي (الاتحاد)

شارك توني دوجلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، في فعالية نمشي معاً، جنباً إلى جنب لاعبي الأولمبياد الخاص، حيث أبدى سعادته الكبيرة بإنجازه الذي حققه، والمتمثل بقطع مسافة جيدة مشياً على الأقدام، مقارنة مع ما قطعه الأسبوع الماضي، خلال مزاولته هذه الرياضة.

وأضاف: الروح الرياضية هي التي تحفز المرء، وتجعله ينافس الآخرين، لذلك فإن الاتحاد للطيران تدعم الأولمبياد الخاص الذي يحمل العديد من الرسائل السامية، وتابع باسمي والعاملين في الاتحاد للطيران، أشكر جميع من وُجد في فعالية نمشي معاً من المواطنين والمقيمين، كنت وما زلت أرى أن أبوظبي هي المكان الذي يجمع ويوحد الجميع. وأكد دوجلاس أنه لا يستطيع الانتظار للاستمتاع بالألعاب الإقليمية التاسعة بصحبة المشاركين والمنظمين والمتطوعين، فوجود لاعبين يمثلون 32 دولة سيشاركون في 16 لعبة، بالتأكيد هو أمر رائع ولا يصدق.