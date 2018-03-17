«شعلة الأمل» تضيء افتتاح «إقليمية الأولمبياد الخاص» الليلة

مصطفى الديب (أبوظبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يقام مساء اليوم حفل الافتتاح الرسمي لمنافسات الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص الذي تستضيفه أبوظبي ويستمر حتى الخميس المقبل.

ويوجه أصحاب الهمم رسالة للعالم من الإمارات وطن التسامح والسلام والتعايش، الذي يؤكد أنهم شركاء في مسيرة التنمية والريادة لوطنهم المعطاء.

وتنطلق فعاليات الحفل في السابعة مساء بأرض المعارض بأبوظبي، وتبدأ الفقرات بعزف النشيد الوطني ورفع العلم، ويُقدَم فيديو خاص عن أبوظبي وإنجازاتها في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، فضلاً عن استعراض المنشآت الرياضية التي تمتلكها وأهّلتها لنيل عاصمة الرياضة في العالم، ثم عرض تراثي إماراتي خاص أشبه بأوبريت يحمل عنوان «نتألق معاً»، ويستعرض التراث من خلال فقرات متعددة يشارك فيها عدد كبير من أبناء الدولة، كما يستعرض ثقافة الإمارات وقدرتها على التعايش مع مختلف الجنسيات، فضلاً عن سعيها الدائم لتقديم الخير لمختلف الأحداث في شتى بقاع الأرض. وتتواصل فقرات الحفل الذي تم التجهيز له من خلال إقامة مسرح خاص، بطابور العرض الذي يستعرض وفود 32 دولة مشاركة والتي تمر حاملة أعلام دولها معلنة عن وجودها في قلب الحدث، ثم تعود الصورة إلى مسرح الحفل، حيث يتم عرض فيلم خاص تحت عنوان «اتبع حلمك ولا تتوقف» يتم من خلاله استعراض قدرات أصحاب الهمم وقدرتهم على تحدي الظروف الصعبة، سواء الإعاقة نفسها، أو عند ممارسة الرياضة، خصوصاً الرياضات التي تحتاج لمجهودات كبيرة، ويستعرض أيضاً بعضاً من القصص المؤثرة والمثيرة التي تحفز أصحاب الهمم على الاستمرارية ومواصلة التألق في ميادين الرياضة بمختلف ألعابها، كما يستعرض الفيلم التسجيلي إسهامات أبوظبي في تطوير وتقدم رياضة أصحاب الهمم من خلال استضافة الأحداث الكبرى وتقديم الدعم بشتى أنواعه. ويلقي معالي محمد عبد الله الجنيبي رئيس قسم المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، كلمة يرحب من خلالها بالضيوف، ثم يتم الإعلان عن قدوم شعلة الأمل لتضيء مسرح الحدث، وتكون إعلاناً رسمياً لانطلاقة فعاليات الألعاب التي تقام في أحضان أبوظبي عاصمة الرياضة وأرض الخير والسعادة. وتقام الألعاب بمشاركة 32 دولة، يمثلها 1015 لاعباً ولاعبة يتنافسون في 16 لعبة مختلفة هي كرة القدم، والسلة، والطائرة، والطاولة، والريشة، والتزلج بالعجل، والجمباز، والسباحة، ورفع الأثقال، والدراجات، واليد، والبوتشي، والبولينج، والفروسية. وتقام المنافسات في ثمانية مواقع هي أرض المعارض، ومدينة زايد الرياضية، وجامعة نيويورك، ومبادلة أرينا، ونادي الجزيرة، ومنتجع الفرسان، وحلبة مرسى ياس، ونادي ضباط القوات المسلحة. وتشهد الألعاب أكبر مشاركة للفتيات في تاريخ البطولة منذ تأسيسها عام 1999 في القاهرة إذ تحظى بمشاركة 429 لاعبة من 29 دولة بالإضافة إلى 168 مدربة. ويشارك «منتخب الإرادة» الإماراتي بأكبر بعثة في المنافسات ويمثلها 200 فرد من بينهم 141 لاعباً ولاعبة، ويضم المنتخب 31 لاعباً ولاعبة من الأصحاء و110 من أصحاب الهمم، ويشارك منتخب الإرادة في 15 لعبة من أصل 16، ويمتلك العديد من النجوم والمواهب من أصحاب الباع الطويل في عالم الأولمبياد الخاص، من بينهم لاعبة ألعاب القوى حمدة الحوسني وشقيقتها مريم الحوسني لاعبة البولينج، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين الآخرين الذين يعول عليهم الجميع كثيراً في حصد العديد من الميداليات خلال الحدث الكبير. وكانت وفود الدول المشاركة قد بدأت في الوصول إلى أبوظبي قبل أسبوع، وأقام العديد منها معسكراً تحضيرياً في أبوظبي والعين استعداداً للحدث، وانطلقت فعاليات الألعاب من خلال برنامج «المدن المضيفة» الذي حقق نجاحات كبيرة من خلال تعرف الوفود على ثقافة الوطن من خلال زيارة معالم الإمارات السبع، ولاقت زيارات الوفود ترحيباً كبيراً من الجانبين الشعبي والرسمي، حيث تم استقبالهم في كل الإمارات بترحاب كبير.​

الشعار.. التماسك والاتحاد