حمدة ومريم الحوسني.. قصة تحدٍ

أبوظبي (الاتحاد)

لم تقف الإعاقة الذهنية لبطلة الإمارات في ألعاب القوى للأولمبياد الخاص حمدة علي الحوسني، عائقا أمام تألقها، صبرت وثابرت، واجهت التحديات بقوة من خلال دعم والدتها زعفرانة صاحبة الستين عاماً التي ترافقها في كل مكان حرصا على سلامتها أولا ودعمها ثانيا.

على المضمار وجدت نفسها تجري وكأنها تطير تلتقط الذهب وتصعد للمنصات وكأنها عادة يومية لها، حصدت 12 ميدالية ملونة من بينها 7 ذهبيات في العديد من البطولات المحلية والعالمية، ليكون مضمار الجري هو المكان المحبب لها دائما كما تروي والدتها.

ولم تكن ظروف حمدة على الحوسني صاحبة الـ 24 عاما ظروفا عادية في بيتها وبين عائلتها فلم تكن الوحيدة التي تعاني من الإعاقة في عائلتها، حيث عانت شقيقتها الصغرى واقرب الأشخاص إليها من متلازمة دوان، وساعد فارق العام الواحد بين حمدة ومريم على تقاربهما حتى وإن كان ذلك في عالم يخصهما وحدهما فهما دائما مترافقتان تشجع كل واحدة الأخرى تقف خلفها تساندها، حمدة تجري على المضمار ومريم ترمي في صالات البولينج لتصوب نحو الذهب دائما.

ويضع منتخب ألعاب القوى المشارك في إقليمية الأولمبياد الخاص الذي بأبوظبي آمالاً كبيرة على حمدة في حصد مزيد من الذهب وأيضا في رفع راية الوطن في هذا المحفل الكبير، وكذلك في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الذي سيقام على أرض أبوظبي أيضا العام المقبل. وبين المضمار وصالة البولينج تختلف التدريبات ولكن الهدف واحد دائما هو الذهاب نحو القمة في مضمار ألعاب القوى والتصويب نحو الذهب أيضا في صالة البولينج.