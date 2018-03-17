حمدة ومريم الحوسني.. قصة تحدٍ

أبوظبي (الاتحاد)
لم تقف الإعاقة الذهنية لبطلة الإمارات في ألعاب القوى للأولمبياد الخاص حمدة علي الحوسني، عائقا أمام تألقها، صبرت وثابرت، واجهت التحديات بقوة من خلال دعم والدتها زعفرانة صاحبة الستين عاماً التي ترافقها في كل مكان حرصا على سلامتها أولا ودعمها ثانيا.
على المضمار وجدت نفسها تجري وكأنها تطير تلتقط الذهب وتصعد للمنصات وكأنها عادة يومية لها، حصدت 12 ميدالية ملونة من بينها 7 ذهبيات في العديد من البطولات المحلية والعالمية، ليكون مضمار الجري هو المكان المحبب لها دائما كما تروي والدتها.
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ويضع منتخب ألعاب القوى المشارك في إقليمية الأولمبياد الخاص الذي بأبوظبي آمالاً كبيرة على حمدة في حصد مزيد من الذهب وأيضا في رفع راية الوطن في هذا المحفل الكبير، وكذلك في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الذي سيقام على أرض أبوظبي أيضا العام المقبل. وبين المضمار وصالة البولينج تختلف التدريبات ولكن الهدف واحد دائما هو الذهاب نحو القمة في مضمار ألعاب القوى والتصويب نحو الذهب أيضا في صالة البولينج.