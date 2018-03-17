النخبة في تحدي «ولي عهد دبي» للقدرة بسيح السلم

محمد حسن (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، آخر الاستعدادات الخاصة بسباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كيلو متراً الذي ينطلق اليوم في ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي، كما شهد سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، سباق الأطفال على الخيول الصغيرة «البونيز» الذي قامت اللجنة المنظمة بتقسيمه إلى أشواط عدة لمنح الفرصة للمزيد من الأطفال للمشاركة، وحرصت اللجنة على تكريم جميع المشاركين وسط فرحتهم في الحدث.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد شهدا إجراءات الفحص البيطري على الخيول، ووزن الفرسان في السباق.

ينطلق صباح اليوم، سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم دولي «نجمتين»، والذي يقام بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في ختام فعاليات النسخة العاشرة لمهرجان سمو ولي عهد دبي، برعاية طيران الإمارات، والذي ينظمه نادي دبي للفروسية، وبالتعاون مع اتحاد الفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي.

ويشارك في السباق أبرز الفرسان من داخل الدولة وخارجها، والذي يأتي في ختام المهرجان الذي انطلق الاثنين الماضي، وتضمن 4 سباقات أخرى، هي سباق السيدات لمسافة 90 كلم، والإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، واليمامة لمسافة 120 كلم، وهو مخصص للأفراس فقط.