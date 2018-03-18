اتحاد الكرة يثمن دعم هزاع بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

ثمّن اتحاد كرة القدم الدعم المستمر والمتواصل الذي يوليه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، للرياضة الإماراتية بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، لما له من أثر إيجابي في التطور الذي تشهده الكرة الإماراتية على صعيد المنتخبات الوطنية والأندية والبنى التحتية للملاعب، إلى جانب استضافة الدولة للعديد من الأحداث الكروية المهمة، منها بطولة كأس العالم للأندية، فضلاً عن البطولات المقبلة، والتي أهمها، نهائيات كأس آسيا التي تحتضنها البلاد مطلع العام المقبل.

وأكد مروان بن غليطة، رئيس اتحاد كرة القدم، أن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان يحفزنا على العمل والعطاء والمبادرة ويدفعنا للتطوير، وأن توجيهات سموه دائماً ما تدفعنا لتحسين آلية العمل في جميع الأمور، خاصة المنتخبات الوطنية، مشدداً على أن توجيهات سموه تعد نهجاً لمجلس إدارة الاتحاد.

الجدير بالذكر أن سمو الشيخ هزاع بن زايد، وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التقى يوم أمس الأول، وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس الاتحاد، وراشد علي الزعابي عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد.من جهة أخرى، عبر بن غليطة عن سعادته بوجود نادي مانشستر سيتي في الدولة، مؤكداً أن النجاح الكبير الذي يحققه السيتي في المسابقات الإنجليزية والأوروبية يسعد الجماهير الإماراتية، داعياً الأندية إلى الاستفادة من تجربته الثرية وتفوقه المستمر.