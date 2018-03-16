بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقترح عقوبات جديدة على إيران

بروكسل، فيينا (وكالات)

أظهرت وثيقة سرية اطلعت عليها رويترز، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها في الحرب السورية لضمان استمرار الولايات المتحدة ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال مصدران مطلعان، إن الوثيقة المشتركة أرسلت لعواصم الاتحاد الأوروبي أمس، لحشد الدعم لمثل تلك العقوبات التي ستحتاج لموافقة حكومات كل الدول الأعضاء في التكتل.

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة والقوى الأوروبية أجرت أمس، مباحثات «جيدة جدا» بشأن التوصل لاتفاق «تكميلي» للاتفاق النووي الإيراني بحلول 12 مايو المقبل.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب «بالانسحاب» من الاتفاق الموقع بين إيران والدول الست الكبرى، والذي فرض قيوداً على البرنامج النووي لإيران مقابل رفع عقوبات، ما لم يتم «تحسينه»، مطالباً بإزالة ما يعتبره ثغرات في اتفاق عام 2015 قبل 12 مايو المقبل.