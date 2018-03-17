83 قتيلاً بغارات دموية سورية وفرار 20 ألف مدني

عواصم (وكالات)

قتل 83 مدنياً أمس بغارات دموية مكثفة على الغوطة الشرقية قرب دمشق، بينما فر آلاف المدنيين هربا من الموت. وأكد مصدر بالمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية ارتفاع عدد القتلى في بلدة كفر بطنا إلى 65 قتيلاً، بعضهم تفحمت جثثهم بشكل كامل، إضافة إلى 12 قتيلاً في بلدة زملكا وستة قتلى في مدينة حرستا، إضافة إلى سقوط قتلى لم يتم التأكد من عددهم في بلدة حزة.

وأضاف المصدر أن «أعداد الجرحى تجاوزت 150 جريحاً». وقال أبو محمد من الدفاع المدني العامل في الغوطة الشرقية التابع للمعارضة «هناك مجازر في بلدة حزة شمال بلدة كفر بطنا ارتكبتها الطائرات الحربية الروسية والتي شنت 14 غارة، كما ألقت طائرات مروحية براميل متفجرة تحوي غاز الكلور». وأضاف مصدر ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية أن أغلب جبهات الغوطة تشهد معارك عنيفة، حيث نفذ الطيران الحربي غارات باتجاه مواقع مسلحي المعارضة في حرستا وكفر بطنا وجسرين بالغوطة الشرقية، كما قصف مواقع تمركز المسلحين ومرابض الهاون التي يستعملونها لضرب العاصمة والأحياء المجاورة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى «تفحم جثث القتلى» في كفربطنا، مرجحاً استخدام «مواد حارقة» في القصف الذي استهدف شارعاً تجمع فيه المدنيون في محاولة للخروج.

وشاهد مصور متعاون مع فرانس برس في كفربطنا ثماني جثث محترقة على الأقل في الشارع، موضحاً أن معظم مراكز الدفاع المدني باتت خارج الخدمة. وأضاف أن الجرحى ما زالوا في الطرقات ولا يتمكن أحد من سحبهم.

وقال الجيش السوري إنه استعاد مع حلفائه 70 في المئة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية.