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أنقرة تطالب المقاتلين الأكراد بالاستسلام

مقتل 27 مدنياً بقصف تركي ونزوح عشرات الآلاف من عفرين
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تاريخ النشر: السبت 17 مارس 2018

عواصم (وكالات)

اقترب الجيش السوري الحر والجيش التركي من مدينة عفرين أمس بعد السيطرة على قرية على محور مدينة عفرين، ومغادرة عشرات الآلاف من المدنيين منطقة عفرين باتجاه ريف حلب الغربي.

وقال قائد عسكري في فرقة الحمزة التابعة للجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية «سيطر الجيش الحر على قرية جويق في محور مدينة عفرين وقريتي خازبان فوقاني وخازبان تحتاني على محور راجو شمال غرب مدينة عفرين».

وأكد القائد العسكري أن معارك عنيفة تجري شمال مدينة عفرين، وسط انهيار في صفوف الوحدات الكردية.

وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب، إن القوات التركية قصفت مدينة عفرين خلال الليل، وقتلت ما لا يقل عن 27 شخصاً، بينهم سبعة أطفال. وأضاف أن مقاتلي الوحدات يخوضون معارك مع القوات التركية والمقاتلين المتحالفين معها الذين يحاولون اقتحام المدينة.

وتُصعّد القوات التركية منذ مطلع الأسبوع قصفها لمدينة عفرين التي باتت تطوقها مع تسعين قرية تقع غربها، ما أدى إلى نزوح أكثر من ثلاثين ألف مدني منها، بحسب المرصد في اليومين الأخيرين. ... المزيد
     
 