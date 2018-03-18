مقتل 7 جنود أميركيين بتحطم مروحية في العراق

سرمد الطويل (بغداد)

قتل سبعة جنود أميركيين عندما تحطمت مروحيتهم في غرب العراق، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أمس. وأكد أن المروحية «كانت تقوم بعملية نقل روتينية من العراق إلى سوريا، وليس مهمة غير عادية». وقال المسؤول: «كان على متن المروحية سبعة أشخاص، ويعتقد أنهم قتلوا جميعاً».

وقال مسؤول آخر: «إن أربعة من القتلى عناصر في سلاح الجو الأميركي».

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الأميركية بأن المروحية التي تحطمت هي من طراز «سيكورسكي إتش.إتش-60 بيف هوك»، وأن الحادث ليس ناجماً على ما يبدو عن عمل عدائي.

وقامت مروحية أميركية مرافقة بالتبليغ عن الحادث، فيما قامت قوة للتدخل السريع، تضم قوات أمن عراقية وعناصر من قوات التحالف، بفرض طوق حول المنطقة. وقال البريجادير جنرال جوناثان براجا: «إن هذه المأساة تذكرنا بالمخاطر التي يواجهها رجالنا ونساؤنا يومياً في خدمة أوطاننا، أفكارنا مع أحباء هؤلاء العسكريين اليوم». وشكر قوات الأمن العراقية «لتقديمها المساعدة الفورية في هذه الحادثة المأسوية». ولم يتم الكشف عن هويات القتلى بانتظار تبليغ أقاربهم.

وأضاف: «لا يبدو أن الحادث كان بسبب «نشاط عدائي»، مشيراً إلى أن هناك تحقيقاً جارياً بشأنه.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، أن بلاده وضعت خطة لخفض عدد المستشارين والمدربين الأميركيين في العراق، بعد تحقيق الانتصار على تنظيم داعش.

وقال العبادي، خلال مكالمة هاتفية مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس: «إنه تم وضع خطة لتقليل عدد وجود المستشارين والمدربين الأميركيين في العراق، بعد تحقيق انتصار ساحق على داعش الإرهابي، وأن يقتصر وجود هؤلاء المدربين على دعم المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية بالخبرات الدولية في التدريب والدعم الفني».

ودعا إلى «ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأن العراق يأمل من الإدارة الأميركية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، والحرص على ترسيخ الديمقراطية في العراق، وتقوية مؤسسات الدولة، وأهمية المضي في مشروع المواطنة للتغلب على السياسات الطائفية والعنصرية».