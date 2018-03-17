إحياء الذكرى الـ30 لمجزرة حلبجة الكيماوية

حلبجة (أ ف ب)

أحيت مدينة حلبجة العراقية، أمس، الذكرى الثلاثين لمقتل نحو خمسة آلاف كردي عراقي، معظمهم من النساء والأطفال، في هجوم كيميائي على المدينة، القريبة من الحدود مع إيران، حيث ارتدى السكان ملابسهم السود وحملوا صور أبنائهم.

وحمل الآلاف صور نساء وأطفال قتلوا في 16 مارس 1988، بقنابل الغاز التي ألقتها طائرات عراقية بأمر من نظام صدام حسين، في ما يعد أسوأ هجوم كيميائي يستهدف مدنيين في التاريخ.

نفذ الهجوم اثر سيطرة قوات الاتحاد الوطني الكردستاني بدعم من إيران على حلبجة الواقعة في منطقة جبلية، في حين اقتربت الحرب العراقية الإيرانية من نهايتها. وقتل وشرد عشرات الآلاف في حملة شنها نظام صدام حينها، وخلفت دماراً في مئات القرى.

وقالت فاطمة محمد التي كانت في السابعة عشرة حينها، وتنشقت غاز الخردل لـ«فرانس برس»: «أعاني من ضيق التنفس. ما زلت حتى اليوم أعاني من الألم وأتناول الأدوية».