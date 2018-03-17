جوتيريس يطلب وقف التدخلات اللبنانية في سوريا

نيويورك (أ ف ب)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس «كافة المجموعات والمواطنين اللبنانيين إلى الكف عن التدخل في النزاع السوري» في تقرير ينشر كل ثلاثة أشهر عن لبنان، ويستهدف خصوصاً حزب الله المدعومة من إيران.

وأضاف في الوثيقة التي حصلت فرانس برس على نسخة عنها امس، ووزعت على الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن في ضوء نقاش مقرر الثلاثاء، «ان وجود أسلحة غير مشروعة بأيدي حزب الله يثير قلقاً جدياً».

ويتوقع أن تؤيد هذا الموقف المندد بحزب الله الولايات المتحدة التي أطلقت حملة دبلوماسية واسعة للحد من نفوذ إيران في الشرق الأوسط.

وأضاف جوتيريس «لم يحرز أي تقدم في نزع أسلحة الجماعات المسلحة». وأوضح أن «حيازة أسلحة من قبل حزب الله ومجموعات أخرى خارج إطار الدولة لا يزال يحد من قدرة الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها وسلطتها على كافة أراضيها».