باريس: يمكن أن تقصف سوريا بشكل «منفرد»

باريس (وكالات)
أكد رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فرنسوا لوكوانتر امس، أن فرنسا ستكون قادرة على أن تضرب «بشكل منفرد» في سوريا إذا تم تجاوز «الخط الأحمر» الذي حدده الرئيس ايمانويل ماكرون، أي الاستخدام المؤكد للأسلحة الكيميائية.
وأضاف لوكوانتر لإذاعة (أوروبا1) «يمكنكم أن تتخيلوا أن الرئيس ماكرون ما كان ليحدد خطاً أحمر، وما كان ليدلي بهذا النوع من التصريحات لو لم يكن يعرف أن لدينا الوسائل للتنفيذ».
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وفي مايو 2017، أعلن ماكرون أن «أي استخدام لأسلحة كيميائية» في سوريا، من شأنه أن يحمل فرنسا على «رد فوري».
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وأوضح الجنرال لوكوانتر أنه إذا اضطرت باريس إلى اتخاذ قرار توجيه ضربة إلى سوريا، «فإن ذلك سيحصل بالتنسيق مع الأميركيين، بلا شك، في أي حال، تتوافر لفرنسا إمكانية القيام بذلك بشكل منفرد».